Xào rau muống đừng thả thẳng vào chảo: Làm thêm bước này khiến món ăn xanh mướt, giòn sần sật không thâm đen

Món ngon mỗi ngày 29/03/2023 09:05

Khi xào rau muống, nhiều người làm sai ở bước đầu tiên, chẳng trách rau muống chuyển sang màu đen, nhìn không đẹp, ăn không ngon.

 

Để xào rau muống xanh mướt, giòn ngọt cần chú ý một số bước. Nếu bạn làm sai ngay từ bước đầu tiên thì khi xào rau muống sẽ cho thành phâm đen xì, nhìn đã hết muốn ăn.

Khi ra ngoài hàng gọi món rau muống xào, bạn sẽ thắc mắc đầu bếp xào rau muống kiểu gì mà rau xanh mướt, loáng mỡ, khi ăn cũng giòn ngọt. Bạn xào rau muống ở nhà thì thường bị đen, nhìn mất mỹ quan.

Bước 1: Ngâm nước chanh

Rau muống sau khi rửa sạch, bạn chuẩn bị một chậu nước nhỏ, vắt 1/2 quả chanh vào để ngâm rau muống khoảng 15 - 20 phút thì vớt ra. Cách làm này giúp bạn hạn chế được tình trạng rau muống khi nấu do axit trong chanh có tác dụng ngăn chặn sự thay đổi của sắt có trong rau muống.

Xào rau muống đừng thả thẳng vào chảo: Làm thêm bước này khiến món ăn xanh mướt, giòn sần sật không thâm đen - Ảnh 1
Để xào rau muống xanh mướt, giòn ngọt cần chú ý một số bước - Ảnh minh họa: Internet

 

Bước 2: Chần rau trước khi xào

Việc này giúp rau vừa chín tới, bạn không phải xào quá lâu khiến rau bị chín kỹ và đổi sang màu vàng. Nên cho thêm một ít muối vào nồi nước luộc hoặc một vài giọt dầu ăn để rau chín nhanh và xanh mướt hơn.

Khi chần không được đậy nắp kín và đổ nước ngập rau. Vớt ra ngay khi rau vừa chín rồi xả sơ qua nước lạnh để giảm nhiệt độ, tránh trường hợp hơi nóng còn giữ lại sẽ khiến rau bị chín quá.

Bước 3: Xào nhanh với lửa to

Nếu muốn rau muống có màu xanh mướt sau khi xào xong, bạn cần chú ý đến kỹ thuật chế biến, trong đó quan trọng nhất là lửa. Bạn nên vặn lửa ở mức to nhất, vừa cho rau muống vào là phải đảo nhanh tay. Khi rau muống gần chín, bạn nêm nếm gia vị vào rồi đảo tiếp cho ngấm rồi gắp ngay ra đĩa.

Xào rau muống đừng thả thẳng vào chảo: Làm thêm bước này khiến món ăn xanh mướt, giòn sần sật không thâm đen - Ảnh 2
Sau khi chần sơ, rau đã được làm chín phần nào vì thế hãy xào thật nhanh để rau vừa đủ thấm gia vị mà vẫn còn giữ được màu xanh - Ảnh minh họa: Internet

5 mẹo xào rau muống cần lưu ý

1. Khi xào rau muống, chúng ta cần ngâm với một chất chua, vì chất axit có thể làm cho rau muống không bị oxi hóa và bị thâm đen do không khí.

Do đó, khi rửa rau muống bạn nên ngâm rau với chanh hoặc giấm. Chú ý chỉ cho 1 lát chanh hoặc 1 chút giấm vì nếu quá nhiều chua, rau sẽ có vị chua, không ngon.

Đây là bước quan trọng khi xào rau muống để đảm bảo rau không bị thâm đen.

2. Sau khi rửa rau muống xong phải để ráo hết nước, tốt nhất là không có một giọt nước nhỏ xuống, để đảm bảo rau muống được mềm hơn nhé!

3. Khi xào rau muống, nên cho nhiều dầu hơn các loại rau khác, vì dầu sẽ "ôm" trọn rau muống, khiến rau không bị đen.

4. Sau khi xào rau muống, bạn nên ăn trong vòng nửa tiếng, nếu quá khoảng thời gian này, rau muống cũng sẽ bị đen một chút dù bạn đã xào đúng cách.

5. Khi xào rau muống, không nên để rau còn đọng nước, vì khi rau muống còn nước sẽ lâu chín và dễ bị đen, ỉu, không giòn ngọt. Chi tiết nhỏ này rất quan trọng.

Xào rau muống đừng thả thẳng vào chảo: Làm thêm bước này khiến món ăn xanh mướt, giòn sần sật không thâm đen - Ảnh 3
Mỗi lần chỉ xào một lượng rau vừa đủ với kích cỡ chảo - Ảnh minh họa: Internet

 

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