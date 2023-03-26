3 cách ăn táo đỏ khô giảm cân hiệu quả mà chị em nào cũng nên biết

Món ngon mỗi ngày 26/03/2023 08:51

Táo tàu là một loại trái cây được nhiều người yêu thích với hương vị dễ ăn và có nhiều lợi ích. Nhưng ăn táo tàu có giảm cân không? Táo tàu chứa bao nhiêu calo? Là câu hỏi được nhiều người đặt ra

 

1. Dinh dưỡng và công dụng của táo tàu

Theo thông tin từ trang y tế Vinmec.com, trong 100gr táo tàu chứa khoảng 79gr calo, 1gr chất đạm, 20gr Carb, 10gr chất xơ, 77% vitamin C, 5% kali và không có chất béo. Ngoài ra còn có sắt, canxi, magie, photpho, natri, kẽm, thiamin, riboflavin, niacin,…

Công dụng của táo tàu:

Vì hàm lượng chất xơ chứa trong táo tàu cao cùng lượng calo khá thấp nên đây là một món ăn nhẹ tốt cho sức khỏe. Chúng giàu vitamin C có tác dụng chống oxy hóa và tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch cho cơ thể.

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Ảnh minh họa: Internet

Táo tàu chứa một lượng kali có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sự phát triển của các cơ bắp và cân bằng chất điện giải cho cơ thể.

Táo tàu còn có carbs ở dạng đường tự nhiên giúp cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể.

Theo nhiều nghiên cứu, táo tàu còn có công dụng rất tốt cho não bộ bởi vì loại táo này chứa nhiều dưỡng chất như saponin, polysacarit, cùng các vitamin B2, vitamin A, vitamin C.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, táo tàu bổ sung các khoáng chất như canxi, photpho giúp cho xương chắc khỏe.

Ngoài ra, táo tàu còn bổ sung các chất dinh dưỡng tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, giảm căng thẳng, làm đẹp da,...

2. Hướng dẫn cách giảm cân bằng táo đỏ khô dễ thực hiện tại nhà

* Táo đỏ khô với hạt sen.

Hạt sen chứa nhiều nguyên tố vi lượng và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như chất xơ, canxi, sắt, vitamin C, phốt pho. Hạt sen cung cấp nhiều chất xơ, ít calo. Ngoài ra, củ sen còn có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng.

Hướng dẫn cách làm trà táo đỏ khô giảm cân, kết hợp cùng hạt sen:

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 20g hạt sen, 5 – 6 quả táo đỏ khô, 300ml nước lọc, 4 – 5 lát gừng mỏng, muối, đường.

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Hạ sen nấu với táo đỏ khô còn có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng.

Cách thực hiện:

• Rửa sạch táo đỏ và hạt sen. Gừng đem nướng cháy vỏ.

• Đun sôi nước, sau đó cho táo đỏ, hạt sen và gừng vào nấu trong 30 phút. Thêm muối, đường vào, nêm nếm tùy theo khẩu vị của bạn.

• Giữ nước sôi lăn tăn trong khoảng 5 phút, sau đó tắt bếp, để nguội và thưởng thức.

* Trà táo đỏ khô với thảo mộc

Bên cạnh công dụng làm đẹp da, an thần, thanh lọc cơ thể,… trà táo đỏ thảo mộc còn được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Nếu trà hoa cúc, trà hoa hồng mang vị đắng kén người dùng, thì trà táo đỏ lại đem đến vị thơm ngọt dễ chịu. Khi trà bị đắng, hãy thêm 1 – 3 quả táo đỏ để khắc phục vấn đề này.

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Trà hoa cúc táo đỏ khô vị thơm ngọt dễ uống.

 Nguyên liệu:

  • Táo đỏ khô: 60gr.
  • Nước: 500ml.
  • Long nhãn: 30gr.
  • Cam thảo: 1 – 2 lát.

Cách thực hiện:

Ngâm táo đỏ khô ít nhất 1 giờ hoặc để qua đêm.

Cho các nguyên liệu và nước ngâm táo đỏ vào nồi, đun sôi trong 25 phút.

Ấm trà đựng cần được tráng sạch bằng nước nóng trước đựng.

Trà sau khi nấu có thể thưởng thức ngay hoặc cho vào ấm thủy tinh cất trong tủ lạnh để bảo quản.

* Trà táo đỏ kỳ tử

Bước 1 Sơ chế nguyên liệu

Bạn cắt táo đỏ thành từng lát mỏng. Như vậy táo đỏ sẽ tiết được hết chất dinh dưỡng và trà sẽ thơm ngon, dễ uống hơn.

Tiếp theo, bạn chia táo đỏ và kỳ tử thành hai phần bằng nhau. Một phần cho vào bình nước thủy tinh, phần còn lại cho vào bình giữ nhiệt.

Lưu ý: Bình thủy tinh bạn có thể sử dụng để uống trà tại nhà, bình giữ nhiệt bạn có thể mang theo để uống khi đi ra ngoài.

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Trà táo đỏ kỳ tử có vị ngọt thanh, dễ uống

Bước 2 Pha trà táo đỏ kỳ tử

Bạn đun sôi 750ml nước lọc. Sau đó, bạn cho một nửa lượng nước vào bình giữ nhiệt và đậy nắp bình lại. Phần nước còn lại bạn cho vào bình thủy tinh rồi đậy nắp lại.

Bạn ủ trà trong vòng 30 phút là có thể sử dụng được. Sau khi uống hết, bạn chỉ cần cho thêm nước sôi vào bình và sử dụng nhé.

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