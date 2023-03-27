Tác dụng phụ nguy hiểm khi uống trà vào buổi sáng

Món ngon mỗi ngày 27/03/2023 15:00

Nhiều người có thói quen uống trà để bắt đầu ngày mới, nhưng theo các chuyên gia, uống trà vào sáng sớm không hề tốt.

 

Theo các nhà nghiên cứu, tất cả các loại đồ uống chứa caffein như cà phê và trà xanh, trà sữa, trà ô long, trà đen... có thể gây phản ứng bất lợi khi uống vào buổi sáng, lúc bụng đói và phản ứng mạnh hơn khi uống nóng. Các phản ứng có thể gặp là:

1. Kích ứng dạ dày

Trong một nghiên cứu được công bố bởi Chung S. Yang, giáo sư sinh hóa học tại Rutgers, Hoa Kỳ cho biết, kích ứng dạ dày có thể xảy ra sau khi uống trà pha đặc lúc đói.

Nghiên cứu cũng cho rằng, uống trà khi bụng đói có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản và dạ dày. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa mạnh và polyphenol có trong trà gây kích hoạt axit dạ dày dễ dẫn đến viêm, giảm khả năng tiêu hóa…

Tác dụng phụ nguy hiểm khi uống trà vào buổi sáng - Ảnh 1
Tất cả các loại đồ uống chứa caffein như cà phê và trà xanh, trà sữa, trà ô long, trà đen... có thể gây phản ứng bất lợi khi uống vào buổi sáng

2. Nhức đầu

Trong một tạp chí nghiên cứu do Taylor & Francis (công ty chuyên xuất bản sách và tập san học thuật tại Anh) xuất bản về việc uống trà, cho biết, trà có thể gây buồn nôn và đau đầu, đặc biệt uống khi bụng đói. Nguyên nhân do trà có chứa caffein và có thể liên quan đến kích thích hệ thần kinh trung ương, chẳng hạn như mất ngủ, kích động hoặc run.

3. Làm gián đoạn hoạt động trao đổi chất

Uống trà vào buổi sáng gây rối loạn chu trình trao đổi chất của cơ thể vì các chất trong trà làm mất tính cân bằng axit và kiềm có trong dạ dày. Điều này sẽ làm cản trở hoạt động trao đổi chất thường xuyên của cơ thể, gây ra cảm giác khó chịu.

Tác dụng phụ nguy hiểm khi uống trà vào buổi sáng - Ảnh 2
Uống trà vào buổi sáng gây rối loạn chu trình trao đổi chất của cơ thể

 4. Làm mất nước

Theo ông Lokendra Tomar, một huấn luyện viên chăm sóc sức khỏe và giảm cân, trà có tính chất lợi tiểu và khiến chúng ta đi vệ sinh nhiều hơn.

5. Ảnh hưởng sức khỏe răng miệng

Khi bạn uống trà vào sáng sớm, vi khuẩn trong miệng sẽ phân hủy đường, làm tăng nồng độ axit trong miệng. Điều này diễn ra lâu ngày sẽ làm mòn men răng, thậm chí gây viêm nướu do vi khuẩn tích tụ quá nhiều.

Tác dụng phụ nguy hiểm khi uống trà vào buổi sáng - Ảnh 3
Khi bạn uống trà vào sáng sớm, vi khuẩn trong miệng sẽ phân hủy đường, làm tăng nồng độ axit trong miệng

6. Làm đầy hơi

Ở một số nơi trên thế giới, trà thường được dùng kèm với sữa vì chúng có tác dụng đặc biệt khi tiêu thụ cùng nhau. Tuy nhiên, sữa trong trà có thể gây ra tình trạng đầy hơi. Lý do là hàm lượng lactose cao có trong sữa ảnh hưởng đến đường ruột của bạn. Hậu quả là chúng ta sẽ dễ bị đầy bụng và táo bón.

* Thời điểm nào phù hợp để uống trà

Theo chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Pooja Makhija, thời điểm lý tưởng để uống trà là vào giữa buổi sáng sau khi ăn sáng. Đây là lúc hoạt động trao đổi chất bên trong cơ thể bắt đầu hoạt động bình thường. Một tách trà hoặc bất kỳ loại đồ uống nào đều được tiêu hóa dễ dàng mà không ảnh hưởng đến hoạt động của ruột.

Dù thèm đến mấy cũng hạn chế ăn khoai lang vào ba thời điểm này

Dù thèm đến mấy cũng hạn chế ăn khoai lang vào ba thời điểm này

"Một củ khoai lang bằng thang thuốc bổ" nhưng chuyên gia khuyến cáo thời điểm không nên ăn kẻo gây bệnh cho cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   trà thời điểm uống trà buổi sáng uống trà

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 4 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ