Tác dụng phụ nguy hiểm khi uống trà vào buổi sáng

Nhiều người có thói quen uống trà để bắt đầu ngày mới, nhưng theo các chuyên gia, uống trà vào sáng sớm không hề tốt.

Theo các nhà nghiên cứu, tất cả các loại đồ uống chứa caffein như cà phê và trà xanh, trà sữa, trà ô long, trà đen... có thể gây phản ứng bất lợi khi uống vào buổi sáng, lúc bụng đói và phản ứng mạnh hơn khi uống nóng. Các phản ứng có thể gặp là: 1. Kích ứng dạ dày Trong một nghiên cứu được công bố bởi Chung S. Yang, giáo sư sinh hóa học tại Rutgers, Hoa Kỳ cho biết, kích ứng dạ dày có thể xảy ra sau khi uống trà pha đặc lúc đói.

Nghiên cứu cũng cho rằng, uống trà khi bụng đói có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản và dạ dày. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa mạnh và polyphenol có trong trà gây kích hoạt axit dạ dày dễ dẫn đến viêm, giảm khả năng tiêu hóa…

Tất cả các loại đồ uống chứa caffein như cà phê và trà xanh, trà sữa, trà ô long, trà đen... có thể gây phản ứng bất lợi khi uống vào buổi sáng 2. Nhức đầu Trong một tạp chí nghiên cứu do Taylor & Francis (công ty chuyên xuất bản sách và tập san học thuật tại Anh) xuất bản về việc uống trà, cho biết, trà có thể gây buồn nôn và đau đầu, đặc biệt uống khi bụng đói. Nguyên nhân do trà có chứa caffein và có thể liên quan đến kích thích hệ thần kinh trung ương, chẳng hạn như mất ngủ, kích động hoặc run.

3. Làm gián đoạn hoạt động trao đổi chất Uống trà vào buổi sáng gây rối loạn chu trình trao đổi chất của cơ thể vì các chất trong trà làm mất tính cân bằng axit và kiềm có trong dạ dày. Điều này sẽ làm cản trở hoạt động trao đổi chất thường xuyên của cơ thể, gây ra cảm giác khó chịu. Uống trà vào buổi sáng gây rối loạn chu trình trao đổi chất của cơ thể 4. Làm mất nước Theo ông Lokendra Tomar, một huấn luyện viên chăm sóc sức khỏe và giảm cân, trà có tính chất lợi tiểu và khiến chúng ta đi vệ sinh nhiều hơn. 5. Ảnh hưởng sức khỏe răng miệng Khi bạn uống trà vào sáng sớm, vi khuẩn trong miệng sẽ phân hủy đường, làm tăng nồng độ axit trong miệng. Điều này diễn ra lâu ngày sẽ làm mòn men răng, thậm chí gây viêm nướu do vi khuẩn tích tụ quá nhiều. Khi bạn uống trà vào sáng sớm, vi khuẩn trong miệng sẽ phân hủy đường, làm tăng nồng độ axit trong miệng 6. Làm đầy hơi Ở một số nơi trên thế giới, trà thường được dùng kèm với sữa vì chúng có tác dụng đặc biệt khi tiêu thụ cùng nhau. Tuy nhiên, sữa trong trà có thể gây ra tình trạng đầy hơi. Lý do là hàm lượng lactose cao có trong sữa ảnh hưởng đến đường ruột của bạn. Hậu quả là chúng ta sẽ dễ bị đầy bụng và táo bón. * Thời điểm nào phù hợp để uống trà Theo chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Pooja Makhija, thời điểm lý tưởng để uống trà là vào giữa buổi sáng sau khi ăn sáng. Đây là lúc hoạt động trao đổi chất bên trong cơ thể bắt đầu hoạt động bình thường. Một tách trà hoặc bất kỳ loại đồ uống nào đều được tiêu hóa dễ dàng mà không ảnh hưởng đến hoạt động của ruột.

Dù thèm đến mấy cũng hạn chế ăn khoai lang vào ba thời điểm này "Một củ khoai lang bằng thang thuốc bổ" nhưng chuyên gia khuyến cáo thời điểm không nên ăn kẻo gây bệnh cho cơ thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tac-dung-phu-nguy-hiem-khi-uong-tra-vao-buoi-sang-566738.html