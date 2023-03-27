Nấu cơm nhớ bỏ thêm thứ này để lâu thiu khi trời oi nóng, thơm, dẻo không thua gì xôi

Món ngon mỗi ngày 27/03/2023 08:36

Cơm là món hầu như ai cũng nấu được, chỉ cần vo gạo, thêm nước, nhấn nút nồi cơm điện là xong. Tuy nhiên, để nấu được nồi cơm ngon lâu thiu cần phải có thêm một chút mẹo vặt

 

1. Rửa sạch nồi trước khi nấu

Trước khi nấu cơm, bạn cần phải rửa nồi thật sạch. Loại bỏ toàn bộ các hạt cơm cũng như cặn tinh bột bám trong lòng nồi từ lần nấu cơm trước đó sẽ giúp cơm mới thơm ngon và lâu thiu. Ngoài ra, bạn cũng nên lau sạch phần nắp nồi để loại bỏ các hạt cơm cũ. Việc rửa nồi không sạch là một trong những nguyên nhân khiến cơm nhanh bị thiu.

2. Vo gạo

Nhiều người có thói quen vo gạo ngay trong nồi. Tuy nhiên, đây không phải là cách tốt nhất để vo gạo. Bạn nên vo vào giá để gạn bỏ hết bụi bẩn trước khi nấu.

Nấu cơm nhớ bỏ thêm thứ này để lâu thiu khi trời oi nóng, thơm, dẻo không thua gì xôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên ngoài hạt gạo có một lớp cám chứa nhiều chất dinh dưỡng quý giá vì vậy bạn không nên vo gạo quá mạnh và nhiều lần. Chỉ cần vo gạo khoảng 2 lần là đủ để loại bỏ bụi bẩn bám bên ngoài.

Sau khi vo gạo, đừng vội nấu cơm ngay. Nếu có thời gian, hãy ngâm gạo trong nước từ 10-20 phút. Cách này giúp gạo hút đủ nước, hạt gạo sẽ nở đều vào dẻo hơn khi nấu.

3. Bỏ muối vào cơm

Đây là mẹo dân gian giữ cho cơm lâu thiu được thế hệ trước áp dụng nhiều. Khi vo gạo và nấu cơm, bạn chỉ cần bỏ thêm vài hạt muối.

Nấu cơm nhớ bỏ thêm thứ này để lâu thiu khi trời oi nóng, thơm, dẻo không thua gì xôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Muối có khả năng ức chế vi sinh vật gây thối. Ngoài ra, nó còn có tác dụng làm giảm ảnh hưởng của các enzyme gây hư hỏng. Do đó, đây là phương pháp được nhiều người sử dụng ở thời chưa có tủ lạnh. Muối cũng giúp cơm có vị đậm đà hơn.

4. Giấm ăn

Khi nấu cơm, bạn chỉ cần cho thêm vài giọt giấm ăn (1,5kg gạo thì dùng 2-3ml giấm ăn). Giấm sẽ giúp cơm trắng và không dễ bị thiu hay chua. Lượng giấm bạn sử dụng rất ít và sẽ bốc hơi trong quá trình nấu nên không cần lo lắng về việc mùi giấm làm ảnh hưởng đến mùi vị của cơm.

5. Cách bảo quản cơm nguội

Nấu cơm nhớ bỏ thêm thứ này để lâu thiu khi trời oi nóng, thơm, dẻo không thua gì xôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với cơm thừa, bạn nên để chúng thật nguội rồi bỏ vào hộp và đậy nắp kín rồi bỏ vào tủ lạnh.

Nhiệt độ thấp trong ngăn mát sẽ giúp làm chậm quá trình sản sinh vi khuẩn gây hại và giúp cơm lâu hỏng hơn.

Khi muốn sử dụng, bạn chỉ cần lấy cơm ra và hâm nóng. Có thể làm nóng trong lò vi sóng khoảng 3 phút.

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Từ khóa:   Gạo. nấu cơm nấu cơm lâu thiu

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