Dù thèm đến mấy cũng hạn chế ăn khoai lang vào ba thời điểm này

Món ngon mỗi ngày 27/03/2023 09:30

"Một củ khoai lang bằng thang thuốc bổ" nhưng chuyên gia khuyến cáo thời điểm không nên ăn kẻo gây bệnh cho cơ thể.

 

Khoai lang từ lâu đã được biết đến là loại thực phẩm giúp giữ dáng, đẹp da, đặc biệt tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên 3 thời điểm không nên ăn khoai lang vì có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe.

Dù thèm đến mấy cũng hạn chế ăn khoai lang vào ba thời điểm này - Ảnh 1
3 thời điểm không nên ăn khoai lang vì có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe

1. Lợi ích của việc ăn khoai lang.

Giúp bảo vệ sức khỏe mạch máu

Khoai lang không chỉ giàu kali mà chúng còn rất giàu caroten, axit folic và nhiều loại vitamin khác nhau, tất cả những nguyên tố này giúp bảo vệ mạch máu. Tỷ lệ mắc bệnh tim mạch cũng rất cao, bệnh còn có nguy cơ đe dọa đến tính mạng và sức khỏe, vì vậy lời khuyên cho bạn là nên ăn nhiều thực phẩm có tác dụng dưỡng huyết, trong đó có khoai lang.

Dù thèm đến mấy cũng hạn chế ăn khoai lang vào ba thời điểm này - Ảnh 2
Khoai lang không chỉ giàu kali mà chúng còn rất giàu caroten, axit folic và nhiều loại vitamin khác nhau

Thúc đẩy nhu động ruột và giải độc

Đối với những người bị táo bón, ăn khoai lang điều độ có thể có tác dụng cải thiện tình trạng táo bón rất tốt, đó là do chất xơ có trong khoai lang cũng phong phú hơn, chất này đi vào cơ thể sẽ đẩy nhanh quá trình tiết dịch tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột. Tăng cường nhu động dạ dày, đại tiện nhanh, rút ngắn thời gian cư trú của độc tố trong cơ thể, cải thiện tình trạng táo bón và thải độc cho cơ thể.

Dù thèm đến mấy cũng hạn chế ăn khoai lang vào ba thời điểm này - Ảnh 3
Đối với những người bị táo bón, ăn khoai lang điều độ có thể có tác dụng cải thiện tình trạng táo bón rất tốt

2. Ba thời điểm hạn chế ăn khoai lang

Không nên ăn vào buổi tối

Ăn khoai lang đúng cách là không nên ăn vào buổi tối vì dễ trào ngược axit, đặc biệt là với những người dạ dày yếu hoặc người già có hệ tiêu hóa kém, vì sẽ gây ra hiện tượng chướng bụng. Cộng với việc vào ban đêm, sự trao đổi chất diễn ra chậm nên càng khó tiêu hóa và dễ dẫn đến chứng mất ngủ.

Không ăn khoai lang khi đói

Do khoai lang có chứa chất đường, nếu ăn nhiều khi bụng đói sẽ gây tăng tiết dịch vị làm nóng ruột, ợ chua, sinh hơi trướng bụng. Để tránh tình trạng này, khoai phải được nấu, luộc, nướng thật chín kỹ nhé.

Dù thèm đến mấy cũng hạn chế ăn khoai lang vào ba thời điểm này - Ảnh 4
Do khoai lang có chứa chất đường, nếu ăn nhiều khi bụng đói sẽ gây tăng tiết dịch vị làm nóng ruột, ợ chua, sinh hơi trướng bụng

Không ăn sau 12 giờ trưa

Thời gian này, khả năng trao đổi chất của cơ thể kém đi, do vậy hàm lượng đường trong khoai lang sẽ dễ tích tụ lại, làm tăng gánh nặng cho cơ thể.

* Nên ăn khoai lang vào thời điểm nào là tốt nhất?

Câu trả lời chính là vào buổi sáng. Ăn khoai lang vào thời điểm này giúp bổ sung năng lượng cho ngày mới, giúp đẹp da, ngừa ung thư, tim mạch đột quỵ, ăn khoai lang cũng giúp cân cho các mẹ sợ béo.

Đặc biệt, chúng ta nên chọn loại khoai vừa được đào lên, lúc này khoai giàu dinh dưỡng nhất.

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