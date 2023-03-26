Luộc gà xong đừng vớt ra đĩa ngay, làm thêm 1 bước này thịt săn ngọt, da giòn vàng óng, chẳng lo chặt bị nát

Gà luộc là món ăn được nhiều người yêu thích. Vậy nhưng, ngoài cách luộc gà ngon thì có một mẹo hay giúp gà luộc săn chắc hơn, ngọt thịt hơn mà bạn nên biết.

1. Cách chọn gà ngon Đối với gà ta ngon, nên chọn những con gà có da gà ta vàng nhạt, mỏng, mịn, độ đàn hồi cao và chỉ vàng đậm ở một số chỗ như ức, cánh, lưng. Gà ta làm sẵn thường có thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp, nặng khoảng 1,5 - 2kg Gà ngon có thịt trông phải tươi, thịt không có mùi hôi, trên da không có vết bầm tím hoặc tụ máu. Muốn mua gà ngon thì không nên chọn những con gà đen sạm vì đó là gà đã chết trước khi làm.

Ảnh minh họa: Internet Gà ta sau khi làm sạch có đặc điểm là màu da vàng óng, nhưng đa phần ức, cánh, lưng sẽ có màu vàng đậm. Tránh chọn những con gà có da màu thâm tím, đốm hoặc nốt đen. Cách luộc thịt gà ngon cũng phụ thuộc vào độ săn chắc của gà. Có thể kiểm tra độ săn chắc của thịt gà bằng cách dùng ngón tay ấn nhẹ vào phần thân, đùi, lườn gà.

2. Nhúng gà đã chín qua nước lạnh Sau khi luộc xong để con gà trông mọng, màu da tươi tắn, bạn hãy nhúng ngay vào nồi nước lạnh (nên dùng nước sôi để nguội hoặc nước lạnh sạch), tránh dùng nước lã. Ảnh minh họa: Internet Ngâm gà vài phút cho tới khi nguội hẳn mới vớt ra đĩa, để ráo nếu không gà sẽ bị khô và xỉn màu. Nếu bạn muốn gà có màu vàng óng nên dùng 1 củ nghệ vắt lấy nước trộn với mỡ gà đã thắng và quét lên da. Lúc này trông da gà sẽ có màu vàng bóng và căng mượt, cực kỳ đẹp mắt và hấp dẫn. 3. Bí quyết chặt gà Bạn phải thật mạnh tay chặt dứt khoát, nhát nào ra nhát đó, như vậy phần thịt và da sẽ đứt hẳn không phải chặt lại nhiều lần nát miếng thịt. Vì thế hãy nhắm chuẩn và chặt nhát dao đầu tiên thật chính xác nếu không muốn thịt bị vụn, nát. Điều này nằm ở lực tay của bạn khi chặt dao xuống, phải thật nhanh, mạnh mẽ. Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luoc-ga-xong-dung-vot-ra-dia-ngay-lam-them-1-buoc-nay-thit-san-ngot-da-gion-vang-ong-chang-lo-chat-bi-nat-565738.html