Một chàng trai ở Tây Nam, Trung Quốc đã không cắt mái tóc của anh ấy trong suốt ba năm, và anh ấy không sợ rằng phong cách của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng. Tang Yazhu, 21 tuổi, sống trong một khu đô thị tại Trùng Khánh, đã không đến tiệm làm tóc kể từ năm 2019 cho đến nay khi anh ấy đọc được một bài đăng trực tuyến về các bệnh nhân ung thư cần một số lượng lớn tóc để điều trị căn bệnh của họ do các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin. Khi anh ấy có dự định làm mới mái tóc của anh ấy vào đầu tháng này, Tang đã nói với thợ làm tóc đó là anh ấy dự định hiến tặng tóc của anh ấy cho những bệnh nhân mắc ung thư bị mất tóc sau quá trình hóa trị. Những yêu cầu đó là tóc được tặng cần phải dài hơn 30cm và không được nhuộm tóc hoặc bất kì chất gì ảnh hưởng đến tóc được hiến tặng.

Tang Yazhu là một ví đụ điển hình cho người xem về việc hiến tóc và máu của mình. Ảnh: Handout

Tang, một câu sinh viên năm cuối tại Trường Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Trùng Khánh Metropolitan, cho biết anh ấy đã chọn giữ mái tóc của anh ấy khi còn theo học tại trường."Vì tôi có thể sẽ khó khăn hơn để mái tóc kịp dài lại sau khi tôi tốt nghiệp, cơ hội để tôi tặng tóc tôi chỉ có thể ở trong những năm đại học của tôi. Vì vậy, tôi quyết định bắt đầu để tóc của mình mọc nhiều hơn khi đọc những thông tin về việc quyên góp, thông tin về anh ấy được trích dẫn bởi CQNews.net, một trang tin tức chính thức của Trùng Khánh. Bên cạnh việc hiến tóc, chàng trai trẻ ấy cũng đã hiến máu cũng như là tiểu cầu 18 lần trong ba năm qua như một phần trong công việc từ thiện của mình. Anh ấy bắt đầu hiến máu ngay sau khi anh ấy đạt đến tuổi 18- độ tuổi được phép hiến máu theo luật tại Trung Quốc. Anh cũng đã tình nguyện làm những công việc tại trung tâm hiến máu của thành phố. Các nhà hảo tâm có nhu cầu hiến máu ở Trung Quốc có thể cho máu sáu tháng một lần và tiểu cầu cứ sau hai tuần.