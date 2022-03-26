Tang Yazhu chia sẻ với phóng viên rằng anh ấy đã ngừng cắt tóc từ năm 2019 khi anh ấy đọc về các bệnh nhân ung thư cần được hỗ trợ về tóc. Tiếp đó, một số học sinh ở Trùng Khánh đã truyền cảm hứng cho bạn bè của mình và bắt đầu hiến tặng máu cho các bệnh nhân ung thư.
- Vụ rơi máy bay tại Trung Quốc: Gia đình nạn nhân xấu số đến hiện trường khóc thương, gào thét vô vọng giữa núi rừng
- Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tinh vi: Lợi dụng trẻ vị thành niên để lấy thông tin của bố mẹ vay hàng trăm triệu Won
Một chàng trai ở Tây Nam, Trung Quốc đã không cắt mái tóc của anh ấy trong suốt ba năm, và anh ấy không sợ rằng phong cách của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng. Tang Yazhu, 21 tuổi, sống trong một khu đô thị tại Trùng Khánh, đã không đến tiệm làm tóc kể từ năm 2019 cho đến nay khi anh ấy đọc được một bài đăng trực tuyến về các bệnh nhân ung thư cần một số lượng lớn tóc để điều trị căn bệnh của họ do các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin. Khi anh ấy có dự định làm mới mái tóc của anh ấy vào đầu tháng này, Tang đã nói với thợ làm tóc đó là anh ấy dự định hiến tặng tóc của anh ấy cho những bệnh nhân mắc ung thư bị mất tóc sau quá trình hóa trị. Những yêu cầu đó là tóc được tặng cần phải dài hơn 30cm và không được nhuộm tóc hoặc bất kì chất gì ảnh hưởng đến tóc được hiến tặng.
Tang Yazhu là một ví đụ điển hình cho người xem về việc hiến tóc và máu của mình. Ảnh: Handout
Tang, một câu sinh viên năm cuối tại Trường Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Trùng Khánh Metropolitan, cho biết anh ấy đã chọn giữ mái tóc của anh ấy khi còn theo học tại trường."Vì tôi có thể sẽ khó khăn hơn để mái tóc kịp dài lại sau khi tôi tốt nghiệp, cơ hội để tôi tặng tóc tôi chỉ có thể ở trong những năm đại học của tôi. Vì vậy, tôi quyết định bắt đầu để tóc của mình mọc nhiều hơn khi đọc những thông tin về việc quyên góp, thông tin về anh ấy được trích dẫn bởi CQNews.net, một trang tin tức chính thức của Trùng Khánh. Bên cạnh việc hiến tóc, chàng trai trẻ ấy cũng đã hiến máu cũng như là tiểu cầu 18 lần trong ba năm qua như một phần trong công việc từ thiện của mình. Anh ấy bắt đầu hiến máu ngay sau khi anh ấy đạt đến tuổi 18- độ tuổi được phép hiến máu theo luật tại Trung Quốc. Anh cũng đã tình nguyện làm những công việc tại trung tâm hiến máu của thành phố. Các nhà hảo tâm có nhu cầu hiến máu ở Trung Quốc có thể cho máu sáu tháng một lần và tiểu cầu cứ sau hai tuần.
Lấy cảm hứng từ hành động của Tang, một số bạn bè của anh ấy cũng bắt đầu hiến máu và tham gia vào các dự án từ thiện. Tuy nhiên, đối với chính Tang, anh ấy đóng coi đó như một làm việc từ thiện."Chúng tôi có thể tìm thấy nhiều cách nhỏ trong cuộc sống để tác động tích cực xã hội trong khả năng của chúng tôi", anh ấy chia sẻ rằng. Chàng trai trẻ đã giành được những lời động viên và khích lệ cho lòng tốt của mình trên các phương tiện thông tin tại Trung Quốc. "Thế giới này không bao giờ thiếu đi sự ấm áp vì những người như anh ấy", một người dùng Weibo nhận xét.