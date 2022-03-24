Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tinh vi: Lợi dụng trẻ vị thành niên để lấy thông tin của bố mẹ vay hàng trăm triệu Won

Một băng nhóm đã lợi dụng trẻ vị thành niên để lừa lấy thông tin của bố mẹ họ sau đó thực hiện một khoản vay từ xa với số tiền lên tới hàng trăm triệu won đã bị kết án.

Tòa án trung ương Seoul

Một băng nhóm đã lợi dụng trẻ vị thành niên để lừa lấy thông tin của bố mẹ họ sau đó thực hiện một khoản vay từ xa với số tiền lên tới hàng trăm triệu won đã bị kết án. Được biết những người này cũng đã từng thụ án với cùng một tội danh.

Được biết chủ tọa phiên tòa - thẩm phán Lee Won Joong thuộc tòa án trung ương Seoul vào ngày 24 đã lần lượt tuyên án 6 tháng tù giam cho Choi (22 tuổi) và Jang (22 tuổi) về tội đã có hành vi vi phạm liên quan đến luật Ngăn ngừa thiệt hại do gian lận tài chính và hoàn trả số tiền thiệt hại.

Choi và những người khác được biết là một nhân vật nổi tiếng trên Facebook với biệt danh là “Kim Wang Kwan”. Sau khi đăng quảng cáo trên Facebook về những khoản vay cho trẻ vị thành niên chỉ cần cung cấp hình chụp thẻ CCCD của bố mẹ, sau đó các đối tượng đã dùng những thông tin nhận được để thực hiện một khoản vay khác và chiếm giữ số tiền đó.

Không chỉ vậy các đối tượng đã dẫn dụ các nạn nhân cài đặt một chương trình điều khiển từ xa vào điện thoại bố mẹ để tiện thu thập thêm thông tin để thực hiện hành vi vay tiền từ xa dưới danh nghĩa của bố mẹ những nạn nhân và các đối tượng này đã chuyển khoảng 150 triệu won vào một tài khoản cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.

Thẩm phán Lee nói rằng: “Choi và những người khác đã thực hiện hành vi lừa gạt những thanh thiếu niên để thu thập thông tin thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và thiệt hại hiện nay vẫn chưa thể thu hồi được.” và “Xét về quy mô thiệt hại, mức độ tham gia phạm tội và tính chất phạm tội thì đây không phải một điều tốt".

(Theo Chosun)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-chieu-tro-lua-dao-tinh-vi-loi-dung-tre-vi-thanh-nien-de-lay-thong-tin-cua-bo-me-vay-hang-tram-trieu-won-457922.html