Nhiều di vật của hành khách trên chuyến bay định mệnh đã được tìm thấy, nhưng "vật thì ở đây, nhưng không còn người nữa".

Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, chiều 21/3, thảm họa hàng không tồi tệ nhất của Trung Quốc trong hơn một thập kỷ, chiếc Boeing 737-800 chở 132 người - đã gặp nạn tại một vùng núi xa xôi ở miền nam đất nước khi nó bay từ Côn Minh đến Quảng Châu.

Đến ngày 22/3, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, không còn nạn nhân nào sống sót sau thảm họa. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ và nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin về thương vong.

Theo tờ China Youth Daily, được biết, các đội tìm kiếm và cứu hộ lội qua bụi rậm, nơi vương vãi các mảnh vỡ và các bộ phận máy bay tìm thấy ví tiền, chứng minh thư và các mảnh vỡ của điện thoại nằm trong số đồ đạc cá nhân nằm rải rác trên mặt đất.

Mảnh giấy nhỏ được tìm thấy trong đống đổ nát trong vụ rơi máy bay ở Trung Quốc - Ảnh: Internet

Theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, trong số đó, một di vật đặc biệt của nạn nhân thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung là một mảnh giấy. Hashtag về món đồ gây xúc động này đã leo lên vị trí thứ nhất trên bảng tìm kiếm nóng của mạng xã hội Weibo.

Cụ thể, mảnh giấy đã bị cháy sém viết về "bình an khấu". Bình an khấu là loại ngọc nhỏ tròn và dẹt, thường được đeo trước ngực. Theo quan niệm của người Trung Quốc, đeo bình an khấu có công năng trừ tà, bảo vệ bản thân được bình an.

Trên tờ giấy với nguyện ước mong sẽ "luôn luôn bình an". Có thể chủ nhân của di vật này đã mang theo một viên ngọc cầu bình an bên mình, thế nhưng những mong ước giản dị, những lời chúc thường ngày quen thuộc ấy giờ cũng thật khó biết bao.

Di vật nhỏ nhưng mang cả một câu chuyện bi thương của hành khách vô danh. Không ít người liên tục gửi lời cầu nguyện đến 132 con người xấu số đã ở trên chuyến bay định mệnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-manh-giay-cau-binh-an-mang-theo-ben-minh-nan-nhan-trong-vu-roi-may-bay-cho-132-nguoi-o-tru-457554.html