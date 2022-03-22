Theo thông tin của Zingnews, trước đó, gia đình các nạn nhân trong vụ rơi máy bay vẫn ngóng trông về việc tìm kiếm người còn sống sót. Nhiều chứng minh thư và ví tiền đã được tìm thấy tại hiện trường nhưng hộp đen của máy bay và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa xác định.

Đến khi các gia đình nạn nhân tập trung ở sân bay Quảng Châu thì một số thông tin chi tiết về người gặp nạn trên chuyến bay mới được tiết lộ. Dẫn nguồn Guardian báo cáo địa phương cho biết, một người phụ nữ tên Chen nói với Jimu News rằng 6 người bao gồm chị gái và bạn thân của cô đang đến Quảng Châu để tổ chức đám tang.

Một người đàn ông khác, họ Yan nói với Reuters rằng, một đồng nghiệp của anh có mặt trên máy bay. Anh là người thông báo cho mẹ của đồng nghiệp. “Khi nhấc máy, bác ấy đã nghẹn lại, cảm thấy nặng lòng khi nghe thông tin này" - Yan kể lại.

The Paper cũng đưa tin một người đàn ông khác được gọi là Liu Li, đang trên đường đến Quảng Châu từ Côn Minh để đoàn tụ với gia đình sau khi họ mua vé cho anh. Một báo cáo khác mô tả một người phụ nữ trẻ trên đường đến gặp vị hôn phu của mình. Anh trai cô ấy nói: “Chúng tôi không thể liên lạc với em ấy. Đáng lẽ em ấy phải đến Quảng Châu sau hai giờ. Vị hôn phu của em ấy đợi ở sân bay Quảng Châu, nhưng không thể tìm thấy hay liên lạc được với em tôi”.