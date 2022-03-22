Gia đình nạn nhân xấu số trong vụ rơi máy bay ở Trung Quốc: 'Cô ấy trên đường đến gặp vị hôn phu, sau đó không liên lạc được'

Thế giới 22/03/2022 20:24

Sau khi biết được thông tin về vụ tai nạn rơi máy bay, người nhà của hành khách trên chuyến bay đã bàng hoàng và trông chờ vào tin tức tìm kiếm người sống sót.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 22/3, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin lực lượng cứu hộ không tìm được người nào sống sót sau vụ rơi chiếc máy bay ở vùng đồi núi miền nam Trung Quốc. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. 

Được biết, chiếc máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không China Eastern Airlines khởi hành từ TP. Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) đến TP. Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông) đã mất liên lạc khi bay qua TP. Ngô Châu thuộc tỉnh Quảng Tây. 

Theo thông tin của cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Quảng Tây, máy bay rơi đã gây ra một vụ cháy lớn trên núi. Theo trang Flightradar24 theo dõi các chuyến bay, chiếc máy bay bị rơi mới hoạt động khoảng 6 năm.

Hệ thống theo dõi hành trình bay ghi nhận tín hiệu chiếc máy bay lần cuối vào lúc 14h22 (giờ địa phương) ở độ cao hơn 983m, với vận tốc hơn 696km/h. Vụ tai nạn được xem là thảm họa hàng không tồi tệ nhất của Trung Quốc trong gần một thập niên.

Gia đình nạn nhân xấu số trong vụ rơi máy bay ở Trung Quốc: 'Cô ấy trên đường đến gặp vị hôn phu, sau đó không liên lạc được' - Ảnh 1
Máy bay chở 132 người rơi ở Trung Quốc - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Zingnews, trước đó, gia đình các nạn nhân trong vụ rơi máy bay vẫn ngóng trông về việc tìm kiếm người còn sống sót. Nhiều chứng minh thư và ví tiền đã được tìm thấy tại hiện trường nhưng hộp đen của máy bay và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa xác định.

Đến khi các gia đình nạn nhân tập trung ở sân bay Quảng Châu thì một số thông tin chi tiết về người gặp nạn trên chuyến bay mới được tiết lộ. Dẫn nguồn Guardian báo cáo địa phương cho biết, một người phụ nữ tên Chen nói với Jimu News rằng 6 người bao gồm chị gái và bạn thân của cô đang đến Quảng Châu để tổ chức đám tang.

Một người đàn ông khác, họ Yan nói với Reuters rằng, một đồng nghiệp của anh có mặt trên máy bay. Anh là người thông báo cho mẹ của đồng nghiệp. “Khi nhấc máy, bác ấy đã nghẹn lại, cảm thấy nặng lòng khi nghe thông tin này" - Yan kể lại.

The Paper cũng đưa tin một người đàn ông khác được gọi là Liu Li, đang trên đường đến Quảng Châu từ Côn Minh để đoàn tụ với gia đình sau khi họ mua vé cho anh. Một báo cáo khác mô tả một người phụ nữ trẻ trên đường đến gặp vị hôn phu của mình. Anh trai cô ấy nói: “Chúng tôi không thể liên lạc với em ấy. Đáng lẽ em ấy phải đến Quảng Châu sau hai giờ. Vị hôn phu của em ấy đợi ở sân bay Quảng Châu, nhưng không thể tìm thấy hay liên lạc được với em tôi”.

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