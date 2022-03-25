Vụ rơi máy bay tại Trung Quốc: Gia đình nạn nhân xấu số đến hiện trường khóc thương, gào thét vô vọng giữa núi rừng

Thế giới 25/03/2022 09:23

Những tiếng than khóc và gọi tên người thân “về nhà" đã vang khắp hiện trường vụ rơi máy bay ở Quảng Tây (Trung Quốc).

Vừa qua, vụ rơi máy bay chở 123 hành khách gây chấn động dư luận trong và ngoài nước Trung Quốc. Theo thông tin của VnExpress ghi nhận tại hiện trường, gia đình thân nhân của các nạn nhân gặp nạn vô cùng đau xót, gào khóc không ngừng. Một chiếc bàn thờ gỗ tạm bợ được đặt tại khu ở vùng rừng núi huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc cho các thân nhân đặt những bông hoa cúc trắng, vàng và thắp nến cầu nguyện.

Việc cứu nạn cũng bị trì trệ khi trời mưa như trút nước làm hiện trường xảy ra lở đất. Mọi người phải mang ô và mặc áo mưa giúp nhau đi qua con đường núi lầy lội. Một người thân của nam sinh Zhang Xu (người đi trên chuyến bay gặp nạn) nghẹn ngào: "Nếu còn sống, chúng tôi muốn thấy người. Nếu đã chết, chúng tôi muốn thấy xác. Tôi rất đau lòng. Là người thân, là cha mẹ, ai cũng sẽ muốn đến hiện trường xem sao. Vợ tôi dặn mang thứ gì đó về để tưởng nhớ con trai".

Vụ rơi máy bay tại Trung Quốc: Gia đình nạn nhân xấu số đến hiện trường khóc thương, gào thét vô vọng giữa núi rừng - Ảnh 1
Người nhà nạn nhân tập trung tại hiện trường máy bay rơi dưới cơn mưa - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Vietnamnet, đến ngày 23/3, chính quyền địa phương mới cho phép các gia đình đến gần nơi máy bay gặp nạn. Gia đình của Zhang và hàng chục người thân của các nạn nhân đi bộ dọc theo những con đường lầy lội để đến nơi họ có thể quan sát các lực lượng cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót. Chú của Zhang hét về phía hiện trường vụ tai nạn ở giữa rừng núi: "Cháu phải về nhà cùng chú đấy nhé!".

Vụ rơi máy bay tại Trung Quốc: Gia đình nạn nhân xấu số đến hiện trường khóc thương, gào thét vô vọng giữa núi rừng - Ảnh 2
Nhân viên cứu hộ tích cực tìm kiếm tại hiện trường vụ tai nạn máy bay hôm 21/3 - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trước đó, ngày 21/3, máy bay mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern, với 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, đã gặp nạn khi đang trong hành trình từ Côn Minh tới Quảng Châu.

Các nhà điều tra đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân khiến nó rơi xuống đất trong tư thế bổ nhào gần như thẳng đứng. Dữ liệu từ trang giám sát máy bay FlightRadar24 cho thấy, trước khi gặp nạn, máy bay di chuyển với tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh.

Giới chức hàng không Trung Quốc cho biết, đã tìm thấy một trong hai hộp đen tại hiện trường vụ rơi máy bay, cũng như thi thể của nạn nhân, sau khi rà soát một khu vực rộng hơn 46.000 mét vuông.

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Sau khi biết được thông tin về vụ tai nạn rơi máy bay, người nhà của hành khách trên chuyến bay đã bàng hoàng và trông chờ vào tin tức tìm kiếm người sống sót.

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