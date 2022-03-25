Chuyện 'thật như đùa': Con gái tặng mẹ chiếc túi xách có tuổi đời gây SỐC, hiện thực hóa ước nguyện của đấng sinh thành

Thế giới 25/03/2022 18:17

Câu chuyện về cô con gái hiếu thảo trưởng thành 10 năm sau và biến ước nguyện của mẹ cô thành hiện thực, khiến thế giới cảm động.

Chuyện 'thật như đùa': Con gái tặng mẹ chiếc túi xách có tuổi đời gây SỐC, hiện thực hóa ước nguyện của đấng sinh thành - Ảnh 1
Tiktok 'Mixchen_' 

Một phụ nữ người Singapore tên Min, chủ tài khoản TikTok 'minxchen_', đã chia sẻ câu chuyện tặng một chiếc túi sang trọng cho mẹ của mình thông qua đoạn video.

10 năm trước, khi đó Min còn đang là học sinh tiểu học, cô dừng chân tại trước một cửa hàng trong khi đi mua sắm với mẹ và thấy mẹ cô đang nhìn đắm đuối vào bên trong bằng ánh mắt khao khát muốn có.

Đập vào mắt cô chính là cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng Louis Vuitton. Mẹ cô không thể rời mắt khỏi chiếc túi, bà nói rằng bà thích chiếc túi trong cửa hiệu đó.

Chuyện 'thật như đùa': Con gái tặng mẹ chiếc túi xách có tuổi đời gây SỐC, hiện thực hóa ước nguyện của đấng sinh thành - Ảnh 2

Chuyện 'thật như đùa': Con gái tặng mẹ chiếc túi xách có tuổi đời gây SỐC, hiện thực hóa ước nguyện của đấng sinh thành - Ảnh 3

TikTok 'minxchen_'

Min dắt tay mẹ đi vào trong để xem kỹ hơn, nhưng mẹ cô đã quay đi với dáng vẻ chẳng mấy vui vẻ.

Ánh mắt đượm buồn của mẹ hằn sâu vào tâm trí Min.

Sau đó, Min bắt đầu tự làm và bán bánh quy và bánh mì tại nhà, 10 năm sau, cô trở thành CEO của một công ty kinh doanh món ăn tráng miệng nổi tiếng, tự mình điều hành quản lý cửa hàng và giao hàng.

Ngay sau khi làm ra tiền, tất cả những gì cô ấy làm là biến niềm khao khát của mẹ cô thành hiện thực.

Chuyện 'thật như đùa': Con gái tặng mẹ chiếc túi xách có tuổi đời gây SỐC, hiện thực hóa ước nguyện của đấng sinh thành - Ảnh 4

TikTok 'minxchen_'

Lần này, cô nắm tay mẹ, bước vào cửa hàng Louis Vuitton với dáng vẻ đầy tự tin và trả tiền cho chiếc túi mà mẹ đã chọn mà không hề do dự.

Chiếc 'Louis Vuitton Pochette Metis' mà cô tặng mẹ lên tới khoảng 3,7 triệu won.

Người mẹ lần đầu nhận được chiếc túi hàng hiệu sau 10 năm vô cùng hạnh phúc, ôm chặt con gái vào lòng với cảm xúc vui mừng khôn xiết không thể diễn tả.

Cư dân mạng khi xem đoạn video đã để lại nhiều bình luận thể hiện niềm phấn khởi và cảm thấy vui lây như: "Cô ấy là một cô con gái thực sự rất tuyệt vời", "Nuôi dạy một cô con gái thật đáng quý", "Tôi muốn có một cô con gái như vậy".

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