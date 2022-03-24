Nỗi ám ảnh của người con 7 tuổi khi chứng kiến người bố liên tục bạo hành mẹ mình

Tâm sự gia đình 24/03/2022 18:31

Người đàn ông Mông Cổ (40 tuổi) bạo hành vợ mình ngay trước mặt cậu con trai 7 tuổi đã bị kết án quản chế.

Nỗi ám ảnh của người con 7 tuổi khi chứng kiến người bố liên tục bạo hành mẹ mình - Ảnh 1

Ảnh minh hoạ 

Vào ngày 21/3 vừa qua, Tòa án Quận Incheon (Thẩm phán Lee Joo-young) cho biết ông A - người Mông Cổ (40 tuổi), bị đưa ra xét xử về tội làm tổn thương và ngược đãi trẻ em theo Đạo luật Phúc lợi Trẻ em, đã bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam và 2 năm tù án treo. Ngoài ra, tòa án yêu cầu ông A tham gia lớp giáo dục về phòng chống tái phạm ngược đãi trẻ em kéo dài 40 giờ trong khi được giám sát bảo vệ. 

Vào ngày 7 tháng 12 năm ngoái, ông A bị khởi tố vì tội bạo hành vợ mình B (40 tuổi) khi làm tổn thương mặt cô nhiều vết trên mặt sau khi siết cổ khiến cô ngạt thở ngất xỉu trong một căn hộ ở quận Yeonsu, thành phố Incheon. Vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng cậu con trai 7 tuổi của ông A đã chứng kiến toàn cảnh. 

Ông A đánh thức bà B thức dậy khi đang ngủ, trong lúc cả hai bắt đầu tranh cãi thì ông A có hỏi bà B rằng: “Điện thoại di động của tôi để ở đâu", ngay khi bà B trả lời “không biết” thì ông A đã có hành vi bạo hành với bà B. Bà B đã bị gãy xương mắt cá chân và chấn thương ở vùng mắt và phải điều trị trong suốt 8 tuần. 

Tòa án cho biết: “Xét mức độ bạo hành và độ tuổi của cháu bé, hành vi phạm tội này sẽ tác động tiêu cực không ít đối với sự phát triển của cháu bé.” Toà án còn cho biết thêm lý do tuyên án: “Ông A thừa nhận tất cả các tội ác và các nạn nhân không muốn ông ấy bị trừng phạt”.

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