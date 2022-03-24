Người vợ tàn nhẫn ném cún cưng của chồng từ tầng 11 của chung cư: Lý do đằng sau khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ

Tâm sự gia đình 24/03/2022 10:30

Tòa án tỉnh Ulsan - Hàn Quốc vừa ra mức phạt 3 triệu won cho một người vợ vì hành vi hết sức tàn nhẫn của mình. Cô ném cún cưng của chồng xuống đất chỉ vì một phút bốc đồng.

Câu chuyện về người phụ nữ hơn 20 tuổi từng gây phẫn nộ khắp mạng xã hội vì ném thú cưng của chồng từ tầng 11 xuống đất đang tiếp tục được cư dân mạng quan tâm.

Vào tháng 3 năm ngoái, trong một căn hộ ở tầng 11 người ta nghe thấy tiếng cô A vãi nhau với chồng là anh B sau khi anh say rượu về nhà. Và sau đó cô bị buộc tội đã ném con chó của chồng ra ngoài khiến chú chó tử vong tại chỗ.

Người vợ tàn nhẫn ném cún cưng của chồng từ tầng 11 của chung cư: Lý do đằng sau khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ - Ảnh 1

Chỉ vì nóng giận mà người vợ đã cướp đi sinh mệnh bé nhỏ một cách cực kỳ tàn nhẫn. 

Sau khi sinh non, cô A cho rằng nguyên nhân là do thú cưng của chồng nên cô đề nghị đem cho người khác nuôi, nhưng anh B một mực từ chối và nói rằng thà ly hôn chứ không mang cho chú chó. Chị A liền nổi trận lôi đình, trong lúc cơn phẫn nộ bộc phát cô đã gây ra hành vi bị cho là vô cùng tàn nhẫn này.

Tòa án tỉnh Ulsan đã đưa ra phán quyết về hành vi của A, theo Luật Bảo vệ động vật, cô bị phạt số tiền 3 triệu won.

Toà án cho biết "Tội ác mà bị cáo gây ra là vô cùng tàn nhẫn" tuy nhiên do bị cáo có thiện chí tự kiểm điểm và sức khỏe tinh thần không ổn định nên tòa sẽ cân nhắc thêm. 

Cư dân mạng bình luận: "Hình phạt cho việc cướp đi sinh mạng vô tội chỉ có 3 triệu won... Thật sự rất nhẹ". "Chú chó sẽ ra đi một cách đau đớn mà không biết mình đã phạm phải tội lỗi gì... Tôi thật sự rất tiếc."

Người chồng kén ăn buộc miệng nói vợ mình là “máy xử lý rác thải thực phẩm” vì cô ấy ăn rau thừa mà chồng bỏ lại

Người chồng kén ăn buộc miệng nói vợ mình là “máy xử lý rác thải thực phẩm” vì cô ấy ăn rau thừa mà chồng bỏ lại

“Em giống như máy xử lý rác thải thực phẩm ghê haha” người chồng đã nói như vậy với người vợ, vì người vợ ăn rau thay cho người chồng kén ăn của mình.

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