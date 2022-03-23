Người chồng kén ăn buộc miệng nói vợ mình là “máy xử lý rác thải thực phẩm” vì cô ấy ăn rau thừa mà chồng bỏ lại

Tác giả của bài viết là cô A, cô tự giới thiệu mình là một bà nội trợ ở độ tuổi 30. Cô nói rằng mình đã nghe được lời vớ vẩn đấy trong khi đang ăn tối với chồng.

Vào ngày 11, một trang cộng đồng trực tuyến đã đăng tải một bài viết có tiêu đề "Chồng nói tôi giống như máy xử lý rác thải thực phẩm".

Ảnh minh họa

Câu chuyện là như thế này. Chồng cô gái A vốn là một người kén ăn nên hoàn toàn không ăn các loại rau củ như hành tây, hành lá, cà rốt.

Và vào ngày hôm đấy cũng vậy. Khi cô A làm món xúc xích xào rau củ, chồng cô ấy chỉ ăn xúc xích và bỏ hết hành lá và bông cải xanh lại mà không ăn. Vì vậy, như thường lệ, cô A ăn hết số rau mà chồng chị đã bỏ lại.

Sau đó, người chồng ngồi kế bên nhìn thấy bộ dạng này của A vừa cười vừa nói với A rằng "Em giống như một máy xử lý rác thực phẩm vậy đó."

Cô A tức giận khi nghe lời người chồng nói: "Nói gì vậy hả? Tại sao em lại giống máy xử lý rác thải thực phẩm?" và người chồng trả lời rằng: "Tại vì anh không ăn rau.”

Ảnh minh họa

Cô A chia sẻ câu chuyện và tiếp tục thổ lộ rằng: "Cuối cùng tôi đã đi vào phòng. Chồng tôi cứ ở bên cạnh lải nhải xu nịnh tôi như là lời xin lỗi nhưng tôi lại không thích cái bộ dạng đó chút nào”.

Sau khi nghe câu chuyện này, cư dân mạng đã để lại các bình luận như "Đó mà là lời nói với vợ hả?", "Lớn tướng như vậy rồi mà kén ăn rau rủ tới mức đó thì rất có vấn đề đấy nhỉ?", “Cảm giác như đang nuôi một đứa em trai chưa khôn lớn vậy”, "Dù lãng phí nhưng hãy vứt bỏ những gì chồng đã ăn rồi đi", "Sau này mỗi người hãy tự làm tự ăn đi", "Đúng là người không biết ơn và xem thường người khác".

Mặt khác, theo kết quả của 'Bảng khảo sát về phụ nữ và gia đình' do Viện Nghiên cứu Chính sách Phụ nữ Hàn Quốc thực hiện trên 11 nghìn người phụ nữ trong quá khứ, khi được hỏi về lý do lớn nhất dẫn đến những cuộc cãi vã trong hôn nhân, nhiều người trả lời rằng ‘do thói quen sinh hoạt của bản thân hoặc chồng'. Tiếp theo là 'các thói quen trong sinh hoạt như uống rượu, hút thuốc và về nhà muộn', 'vấn đề kinh tế' và 'vấn đề giáo dục con cái'.