Người bà đem đứa trẻ từ bên ngoài về rồi lừa gạt gia đình đấy là “con ruột của chồng mình”- Sự thật bị lộ tẩy sau 40 năm khiến ai nấy đều bàng hoàng

Bà nội trợ A đang sinh sống ở Trung Quốc và bà A đang sống trong một gia đình hòa thuận với chồng và con trai. Chính vì cháu trai mà cuộc khủng hoảng đã ập đến với gia đình của bà A.

Ngày 18/3 (theo giờ địa phương), truyền thông trực tuyến Tiin đã đăng tải câu chuyện về một người phụ nữ vì cháu trai của mình, mà bí mật bà ấy giấu kín trong suốt 40 năm đã bị phát hiện ra.

Ảnh minh họa

Hai năm trước, đứa con trai đã kết hôn của bà đã sinh đứa con đầu lòng, lúc đấy gia đình của bà A đã chìm đắm trong niềm vui được đón đứa cháu đầu lòng.

Tuy nhiên, người cháu trai càng lớn thì gia đình bà A càng nảy sinh nhiều bất hoà. Đó là vì cháu trai sinh ra không giống với gia đình của bà A chút nào.

Chồng của bà A là ông B, đã nghi ngờ con dâu gian díu với người khác. Người con dâu đau khổ trước sự nghi ngờ của bố chồng, cũng chính vì điều này mà mâu thuẫn giữa vợ chồng con trai và chồng của bà A càng trở nên tồi tệ.

Cuối cùng, con dâu mệt mỏi vì sự nghi ngờ của bố chồng nên đã quyết định đi làm xét nghiệm gen di truyền cho cháu trai. Ông B vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, bà A đã rất bàng hoàng trước quyết định này của con dâu.

Thực ra đó là do bà A đang che đậy một bí mật động trời không thể nói với gia đình. Chính là con trai của bà A không phải là con trai ruột của chồng bà.

Ảnh minh họa

Bà A bởi vì lo lắng về việc không có con sau khi kết hôn nên là bà đã lén lút dụ chồng ra ngoài và bí mật đưa đứa trẻ bên ngoài về.

Bà A muốn giữ bí mật này cho đến cuối đời vì lợi ích của chồng và con trai, nhưng việc này đang có nguy cơ bị phát hiện.

Bà A đã nói tất cả sự thật này với con dâu và tha thiết van xin "Làm ơn đừng đi làm xét nghiệm gen di truyền nữa nha con". Con dâu bày tỏ sự áy náy với mẹ chồng A nhưng nếu không kiểm tra gen di truyền thì cô sẽ tiếp tục bị bố chồng nghi ngờ là đã đi ngoại tình.

Ngay sau khi câu chuyện này được đăng tải, đã có cuộc tranh luận sôi nổi của cư dân mạng.

Hầu hết cư dân mạng đều phản ứng rằng bà A phải nói ra tất cả sự thật và giải oan cho tội danh của con dâu. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cũng cho rằng họ hiểu được tâm trạng của bà A, vì bà không muốn làm tổn thương con trai mình.