Người bà đem đứa trẻ từ bên ngoài về rồi lừa gạt gia đình đấy là “con ruột của chồng mình”- Sự thật bị lộ tẩy sau 40 năm khiến ai nấy đều bàng hoàng

Tâm sự gia đình 21/03/2022 22:01

Mới đây, CĐM đã đã đăng tải câu chuyện về một người phụ nữ vì cháu trai của mình, mà bí mật bà ấy giấu kín trong suốt 40 năm đã bị phát hiện ra.

Người bà đem đứa trẻ từ bên ngoài về rồi lừa gạt gia đình đấy là “con ruột của chồng mình”- Sự thật bị lộ tẩy sau 40 năm khiến ai nấy đều bàng hoàng - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Ngày 18/3 (theo giờ địa phương), truyền thông trực tuyến Tiin đã đăng tải câu chuyện về một người phụ nữ vì cháu trai của mình, mà bí mật bà ấy giấu kín trong suốt 40 năm đã bị phát hiện ra.

Bà nội trợ A đang sinh sống ở Trung Quốc và bà A đang sống trong một gia đình hòa thuận với chồng và con trai. Chính vì cháu trai mà cuộc khủng hoảng đã ập đến với gia đình của bà A.

Người bà đem đứa trẻ từ bên ngoài về rồi lừa gạt gia đình đấy là “con ruột của chồng mình”- Sự thật bị lộ tẩy sau 40 năm khiến ai nấy đều bàng hoàng - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Hai năm trước, đứa con trai đã kết hôn của bà đã sinh đứa con đầu lòng, lúc đấy gia đình của bà A đã chìm đắm trong niềm vui được đón đứa cháu đầu lòng.

Tuy nhiên, người cháu trai càng lớn thì gia đình bà A càng nảy sinh nhiều bất hoà. Đó là vì cháu trai sinh ra không giống với gia đình của bà A chút nào.

Chồng của bà A là ông B, đã nghi ngờ con dâu gian díu với người khác. Người con dâu đau khổ trước sự nghi ngờ của bố chồng, cũng chính vì điều này mà mâu thuẫn giữa vợ chồng con trai và chồng của bà A càng trở nên tồi tệ.

Cuối cùng, con dâu mệt mỏi vì sự nghi ngờ của bố chồng nên đã quyết định đi làm xét nghiệm gen di truyền cho cháu trai. Ông B vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, bà A đã rất bàng hoàng trước quyết định này của con dâu.

Thực ra đó là do bà A đang che đậy một bí mật động trời không thể nói với gia đình. Chính là con trai của bà A không phải là con trai ruột của chồng bà.

Người bà đem đứa trẻ từ bên ngoài về rồi lừa gạt gia đình đấy là “con ruột của chồng mình”- Sự thật bị lộ tẩy sau 40 năm khiến ai nấy đều bàng hoàng - Ảnh 3

Ảnh minh họa

Bà A bởi vì lo lắng về việc không có con sau khi kết hôn nên là bà đã lén lút dụ chồng ra ngoài và bí mật đưa đứa trẻ bên ngoài về.

Bà A muốn giữ bí mật này cho đến cuối đời vì lợi ích của chồng và con trai, nhưng việc này đang có nguy cơ bị phát hiện.

Bà A đã nói tất cả sự thật này với con dâu và tha thiết van xin "Làm ơn đừng đi làm xét nghiệm gen di truyền nữa nha con". Con dâu bày tỏ sự áy náy với mẹ chồng A nhưng nếu không kiểm tra gen di truyền thì cô sẽ tiếp tục bị bố chồng nghi ngờ là đã đi ngoại tình.

Ngay sau khi câu chuyện này được đăng tải, đã có cuộc tranh luận sôi nổi của cư dân mạng.

Hầu hết cư dân mạng đều phản ứng rằng bà A phải nói ra tất cả sự thật và giải oan cho tội danh của con dâu. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cũng cho rằng họ hiểu được tâm trạng của bà A, vì bà không muốn làm tổn thương con trai mình.

Cho con bú sữa trước mặt bố chồng, mẹ chồng hoài nghi tôi đang dụ dỗ ông

Cho con bú sữa trước mặt bố chồng, mẹ chồng hoài nghi tôi đang dụ dỗ ông

Cư dân mạng phẫn nộ về câu chuyện của một người phụ nữ sắp ly hôn vì bị mẹ chồng trách mắng khi đang cho con bú ở nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình Tâm sự người mẹ chuyện hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng