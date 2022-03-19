Cho con bú sữa trước mặt bố chồng, mẹ chồng hoài nghi tôi đang dụ dỗ ông

Nhân vật chính của câu chuyện là cô A, gần đây cô đã sinh đứa con thứ hai và đang tập trung vào việc cho con bú.

Vào ngày 17/3 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến 'NOODOU' đã đưa tin về câu chuyện của một người phụ nữ đang trở thành chủ đề nóng được bàn tán trong cộng đồng mạng Đài Loan.

Kể từ sau kỳ nghỉ Tết, cô gái A đã tạm ở nhà chồng trong một thời gian do nhà cô ấy đang sữa chử, và câu chuyện xảy ra cách đây không lâu khi đó cô ấy đang xem ti vi và cho con bú.

Ảnh minh họa

Lúc này, bố chồng từ phòng khách đi ra. Thường thì giờ này bố chồng đã ngủ trưa, nên cô A mới thoải mái kéo áo xuống để cho con bú, thấy bố chồng đi ra cô đã vội vàng kéo áo lên và khiến cho đứa bé òa khóc nức nở.

Sau đó, người bố chồng vừa tiến vào bếp vừa nói nói: "Gia đình với nhau cả mà con lo gì chứ. Đứa bé đang quấy khóc kìa vậy nên cứ thoải mái đi"

Lúc này, người mẹ chồng bất ngờ từ trong phòng ngủ xông ra túm lấy tóc cô A. Người mẹ chồng giận dữ nói: “Mày dám dụ dỗ chồng tao à?”

Ảnh: NOODOU

Mặc cho hai đứa trẻ quấy khóc, người mẹ chồng vẫn túm đầu cô A và đuổi cô ra khỏi nhà.

Khi A bị đuổi ra khỏi nhà, cô không mang theo ví tiền cũng như điện thoại di động vì vậy cô đã mượn điện thoại từ cửa hàng tiện lợi để gọi điện cho gia đình.

Sau khi nghe câu chuyện của A, bố mẹ ruột của cô đã ngay lập tức gọi điện thoại cho chồng của A và yêu cầu giải thích, nhưng câu trả lời lại rất là hoang đường.

Người chồng khi nghe mẹ của mình kể lại đã nghi ngờ chất vấn rằng: "Không phải cô ta cố tình cho con bú trước mặt bố tôi để cho bố tôi biết ngực cô ta to ra sau khi sinh hay sao?".

Cuối cùng, hai người đã ly hôn do xung đột lần này.

Cho đến khi ly hôn, chồng và mẹ chồng vẫn nghi ngờ A vì vậy A đã thổ lộ câu chuyện của mình với cộng đồng mạng.

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện của cô A đã để lại những phản ứng như "Tôi nghĩ gia đình chồng như một lũ biến thái. Ly hôn là đúng lắm", "Ly hôn ngược lại là rất tốt", "Chẳng phải người chồng đang cố tình viện cớ ly hôn sao?”