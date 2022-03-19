Cho con bú sữa trước mặt bố chồng, mẹ chồng hoài nghi tôi đang dụ dỗ ông

Tâm sự gia đình 19/03/2022 17:30

Cư dân mạng phẫn nộ về câu chuyện của một người phụ nữ sắp ly hôn vì bị mẹ chồng trách mắng khi đang cho con bú ở nhà.

Cho con bú sữa trước mặt bố chồng, mẹ chồng hoài nghi tôi đang dụ dỗ ông - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Vào ngày 17/3 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến 'NOODOU' đã đưa tin về câu chuyện của một người phụ nữ đang trở thành chủ đề nóng được bàn tán trong cộng đồng mạng Đài Loan.

Nhân vật chính của câu chuyện là cô A, gần đây cô đã sinh đứa con thứ hai và đang tập trung vào việc cho con bú.

Kể từ sau kỳ nghỉ Tết, cô gái A đã tạm ở nhà chồng trong một thời gian do nhà cô ấy đang sữa chử, và câu chuyện xảy ra cách đây không lâu khi đó cô ấy đang xem ti vi và cho con bú.

Cho con bú sữa trước mặt bố chồng, mẹ chồng hoài nghi tôi đang dụ dỗ ông - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Lúc này, bố chồng từ phòng khách đi ra. Thường thì giờ này bố chồng đã ngủ trưa, nên cô A mới thoải mái kéo áo xuống để cho con bú, thấy bố chồng đi ra cô đã vội vàng kéo áo lên và khiến cho đứa bé òa khóc nức nở.

Sau đó, người bố chồng vừa tiến vào bếp vừa nói nói: "Gia đình với nhau cả mà con lo gì chứ. Đứa bé đang quấy khóc kìa vậy nên cứ thoải mái đi"

Lúc này, người mẹ chồng bất ngờ từ trong phòng ngủ xông ra túm lấy tóc cô A. Người mẹ chồng giận dữ nói: “Mày dám dụ dỗ chồng tao à?”

Cho con bú sữa trước mặt bố chồng, mẹ chồng hoài nghi tôi đang dụ dỗ ông - Ảnh 3

Ảnh: NOODOU

 

Mặc cho hai đứa trẻ quấy khóc, người mẹ chồng vẫn túm đầu cô A và đuổi cô ra khỏi nhà.

Khi A bị đuổi ra khỏi nhà, cô không mang theo ví tiền cũng như điện thoại di động vì vậy cô đã mượn điện thoại từ cửa hàng tiện lợi để gọi điện cho gia đình.

Sau khi nghe câu chuyện của A, bố mẹ ruột của cô đã ngay lập tức gọi điện thoại cho chồng của A và yêu cầu giải thích, nhưng câu trả lời lại rất là hoang đường.

Người chồng khi nghe mẹ của mình kể lại đã nghi ngờ chất vấn rằng: "Không phải cô ta cố tình cho con bú trước mặt bố tôi để cho bố tôi biết ngực cô ta to ra sau khi sinh hay sao?".

Cuối cùng, hai người đã ly hôn do xung đột lần này.

Cho đến khi ly hôn, chồng và mẹ chồng vẫn nghi ngờ A vì vậy A đã thổ lộ câu chuyện của mình với cộng đồng mạng.

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện của cô A đã để lại những phản ứng như "Tôi nghĩ gia đình chồng như một lũ biến thái. Ly hôn là đúng lắm", "Ly hôn ngược lại là rất tốt", "Chẳng phải người chồng đang cố tình viện cớ ly hôn sao?”

Từ khóa:   Hôn nhân Tâm sự eva Tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng