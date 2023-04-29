Người đàn ông chi 2,3 tỷ đồng cho 'chiếc giường cực lớn' để ngủ chung với 6 người vợ

Người đàn ông Brazil tiết lộ đóng chiếc giường cực lớn để ngủ chung với 6 người vợ đang thu hút sự chú ý của công chúng tại địa phương.

Vào ngày 24/4 (giờ địa phương), tờ Daily Mirror của Anh đã đưa tin về tình hình hiện tại của Arthur O Urso (37 tuổi), một người đàn ông Brazil.

Arthur là một diễn viên khiêu dâm hoạt động trên nền tảng nội dung người lớn Onlyfans.

Anh tuyên bố 'đa thê', hẹn hò với nhiều người cùng một lúc và khiến nhiều người ngạc nhiên khi tiết lộ rằng anh có 6 người vợ.

Ảnh: Instagram 'arthurourso'

Năm ngoái, anh đã ly hôn với 4 người phụ nữ và kết hôn với một phụ nữ 51 tuổi tên là Olinda Maria, người mà anh hiện đang chung sống với những người vợ khác.

Mới đây, anh tiết lộ đã mua một chiếc giường cực lớn để ngủ chung với 6 người vợ.

Ảnh: Instagram 'arthurourso'

Anh tiết lộ rằng mình đã lên lịch riêng với các người vợ và ngủ với họ, nhưng gần đây anh bắt đầu ngủ chung với cả 6 người vợ.

Arthur giải thích: "Tôi gặp khó khăn trong việc theo kịp lịch trình đi ngủ của mình. Đôi khi tôi cảm thấy buộc phải đi ngủ vì lịch trình của mình chứ không phải vì niềm vui. Những lần khác, tôi quan hệ tình dục trong khi nghĩ đến người vợ khác của mình."

Ảnh: Instagram 'arthurourso'

Cuối cùng, anh đã chi 80.000 bảng Anh (khoảng 2,3 tỷ đồng) để đóng một chiếc giường cực lớn, rộng tới 20 feet (khoảng 6 mét). Phải mất 15 tháng để lắp ráp chiếc giường trên quy mô lớn.

Ảnh: Instagram 'arthurourso'

Chiếc giường mà Arthur tiết lộ rộng một cách đáng kinh ngạc, có thể lấp đầy một căn phòng lớn. Được biết chiếc giường của anh đủ rộng rãi để ngủ với 6 người vợ.

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