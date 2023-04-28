“Tình ông cháu” phiên bản Brazil: Thị trưởng 65 tuổi kết hôn với cô gái 16 tuổi, thăng chức thần tốc cho mẹ vợ trước ngày kết hôn

Một thị trưởng 65 tuổi tại Brazil đã kết hôn với một cô gái 16 tuổi, trước khi tổ chức hôn lễ vài ngày, con rể đã thăng chức cho mẹ vợ tương lai khiến nhiều người ngỡ ngàng.
- Qua đời nhiều năm trước, cậu bé 16 tuổi bất ngờ xuất hiện trên sân bóng rổ khiến nhiều người ngỡ ngàng
- Kết hôn hơn 2 năm vẫn không có con, chồng đưa vợ đi khám khắp nơi không có kết quả, vô tình phát hiện bí mật dưới giường
Mới đây, chuyện tình ông cháu ở Brazil đã làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Một thị trưởng 65 tuổi đã kết hôn với một cô gái 16 tuổi. Trước khi kết hôn vài ngày, thị trưởng còn thăng chức cho mẹ vợ tương lai làm thư ký Văn hóa và Du lịch của thành phố.
Theo Sohu, Hissam Hussein Dehaini 65 tuổi là thị trưởng của thành phố Araucária, Brazil. Đám cưới của Hissam và cô dâu 16 tuổi Kauane Rode Dehaini được tổ chức vào ngày 15/4 vừa qua. Cô dâu Kauane vừa tròn 16 tuổi 4 ngày vào đúng ngày cưới và hiện đang là một sinh viên. Luật pháp Brazil cho phép kết hôn với người 16 hoặc 17 tuổi chỉ cần có sự đồng ý của cha mẹ.
Theo các nguồn tin, vào năm 2022 Kauane đã tham gia một cuộc thi nhan sắc tại Araucária và giành được ngôi vị á quân. Và đây cũng là cầu nối để Kauane làm quen với thị trưởng Hissam. Bất chấp sự chênh lệch tuổi tác lên đến 49 tuổi, cặp đôi vẫn kiên định trong tình yêu và kết hôn vào ngày 15/4 vừa qua.
Được biết, trước đây Hissam đã kết hôn 6 lần và có 16 người con, đây là cuộc hôn nhân thứ 7 của ông. Lần đầu Hissam kết hôn vào năm 1980, khi đó mẹ vợ tương lai của ông vẫn chưa ra đời. Một động thái trước khi tổ chức đám cưới của thị trưởng Hissam đã gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Hai ngày trước khi tổ chức đám cưới với Kauane, Hissam đã thăng chức thần tốc cho mẹ vợ tương lai của mình là Marilene Rode lên nắm chức thư ký Văn hóa và Du lịch của thành phố. Vị trí mới của Marilene giúp cô được tăng lương thêm 1.500 đô la Mỹ mỗi tháng. Ngoài ra, dì của cô dâu cũng giữ chức thư ký kế hoạch của thành phố kể từ tháng 10/2022.