“Tình ông cháu” phiên bản Brazil: Thị trưởng 65 tuổi kết hôn với cô gái 16 tuổi, thăng chức thần tốc cho mẹ vợ trước ngày kết hôn

Thế giới 28/04/2023 17:25

Một thị trưởng 65 tuổi tại Brazil đã kết hôn với một cô gái 16 tuổi, trước khi tổ chức hôn lễ vài ngày, con rể đã thăng chức cho mẹ vợ tương lai khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mới đây, chuyện tình ông cháu ở Brazil đã làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Một thị trưởng 65 tuổi đã kết hôn với một cô gái 16 tuổi. Trước khi kết hôn vài ngày, thị trưởng còn thăng chức cho mẹ vợ tương lai làm thư ký Văn hóa và Du lịch của thành phố.

co gai 16 tuoi 1

co gai 16 tuoi 2
 Thị trưởng 65 tuổi đã tổ chức hôn lễ với cô gái 16 tuổi vào ngày 15/4 vừa qua

Theo Sohu, Hissam Hussein Dehaini 65 tuổi là thị trưởng của thành phố Araucária, Brazil. Đám cưới của Hissam và cô dâu 16 tuổi Kauane Rode Dehaini được tổ chức vào ngày 15/4 vừa qua. Cô dâu Kauane vừa tròn 16 tuổi 4 ngày vào đúng ngày cưới và hiện đang là một sinh viên. Luật pháp Brazil cho phép kết hôn với người 16 hoặc 17 tuổi chỉ cần có sự đồng ý của cha mẹ.

Theo các nguồn tin, vào năm 2022 Kauane đã tham gia một cuộc thi nhan sắc tại Araucária và giành được ngôi vị á quân. Và đây cũng là cầu nối để Kauane làm quen với thị trưởng Hissam. Bất chấp sự chênh lệch tuổi tác lên đến 49 tuổi, cặp đôi vẫn kiên định trong tình yêu và kết hôn vào ngày 15/4 vừa qua.

co gai 16 tuoi 3
 Vào năm 2022, người vợ tuổi teen của thị trưởng đã từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp
co gai 16 tuoi 4
 2 ngày trước khi hôn lễ được tổ chức, thị trưởng đã thăng chức thần tốc cho mẹ vợ tương lai

Được biết, trước đây Hissam đã kết hôn 6 lần và có 16 người con, đây là cuộc hôn nhân thứ 7 của ông. Lần đầu Hissam kết hôn vào năm 1980, khi đó mẹ vợ tương lai của ông vẫn chưa ra đời. Một động thái trước khi tổ chức đám cưới của thị trưởng Hissam đã gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Hai ngày trước khi tổ chức đám cưới với Kauane, Hissam đã thăng chức thần tốc cho mẹ vợ tương lai của mình là Marilene Rode lên nắm chức thư ký Văn hóa và Du lịch của thành phố. Vị trí mới của Marilene giúp cô được tăng lương thêm 1.500 đô la Mỹ mỗi tháng. Ngoài ra, dì của cô dâu cũng giữ chức thư ký kế hoạch của thành phố kể từ tháng 10/2022.

Phỏng vấn một giờ mới phát hiện đến nhầm công ty, cô gái nhận được cái kết đầy bất ngờ

Phỏng vấn một giờ mới phát hiện đến nhầm công ty, cô gái nhận được cái kết đầy bất ngờ

Sau khi phỏng vấn một tiếng đồng hồ cô gái mới phát hiện đến nhầm công ty, vì hai công ty ở cùng tầng và cùng một lĩnh vực khiến cô gái nhầm lẫn.

Xem thêm
Từ khóa:   tổ chức đám cưới chuyện tình ông cháu thăng chức thần tốc

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 34 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 35 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 36 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 39 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 43 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 44 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 46 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 48 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích