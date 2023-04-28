“Tình ông cháu” phiên bản Brazil: Thị trưởng 65 tuổi kết hôn với cô gái 16 tuổi, thăng chức thần tốc cho mẹ vợ trước ngày kết hôn

Mới đây, chuyện tình ông cháu ở Brazil đã làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Một thị trưởng 65 tuổi đã kết hôn với một cô gái 16 tuổi. Trước khi kết hôn vài ngày, thị trưởng còn thăng chức cho mẹ vợ tương lai làm thư ký Văn hóa và Du lịch của thành phố.

Thị trưởng 65 tuổi đã tổ chức hôn lễ với cô gái 16 tuổi vào ngày 15/4 vừa qua

Theo Sohu, Hissam Hussein Dehaini 65 tuổi là thị trưởng của thành phố Araucária, Brazil. Đám cưới của Hissam và cô dâu 16 tuổi Kauane Rode Dehaini được tổ chức vào ngày 15/4 vừa qua. Cô dâu Kauane vừa tròn 16 tuổi 4 ngày vào đúng ngày cưới và hiện đang là một sinh viên. Luật pháp Brazil cho phép kết hôn với người 16 hoặc 17 tuổi chỉ cần có sự đồng ý của cha mẹ.

Theo các nguồn tin, vào năm 2022 Kauane đã tham gia một cuộc thi nhan sắc tại Araucária và giành được ngôi vị á quân. Và đây cũng là cầu nối để Kauane làm quen với thị trưởng Hissam. Bất chấp sự chênh lệch tuổi tác lên đến 49 tuổi, cặp đôi vẫn kiên định trong tình yêu và kết hôn vào ngày 15/4 vừa qua.