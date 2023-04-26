Kết hôn hơn 2 năm vẫn không có con, chồng đưa vợ đi khám khắp nơi không có kết quả, vô tình phát hiện bí mật dưới giường

Mặc dù kết hôn được hơn 2 năm nhưng hai vợ chồng vẫn không có con, đến một ngày người chồng phát hiện bí mật động trời ở dưới giường.

Ngày nay do ảnh hưởng của môi trường và những áp lực từ cuộc sống, ngày càng nhiều người bị vô sinh. Bên cạnh đó cũng có nhiều người phụ nữ lựa chọn chỉ sinh một con để có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân. Việc sinh con ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe của người phụ nữ, nếu như các ông chồng không quan tâm, một số bà vợ dễ bị trầm cảm trước và sau khi sinh con. Trong xã hội hiện đại, nhiều người phụ nữ lựa chọn chỉ sinh một con hoặc không sinh con để có thời gian chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet Cách đây một thời gian, câu chuyện của Tiểu Kim đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Tiểu Kim và chồng kết hôn được hơn hai năm nhưng mãi vẫn chưa có con. Chồng của Tiểu Kim đưa cô đi khắp các bệnh viện để tìm nguyên nhân nhưng vẫn không có kết quả gì.

Gia đình bên chồng Tiểu Kim đều mong mỏi con dâu có thai nhưng chờ mãi không thấy kết quả gì. Mọi người đều cho rằng thể chất của Tiểu Kim có vấn đề nên cô không thể mang thai. Thậm chí vì chuyện này, chồng Tiểu Kim đã cãi vã với cô rất gay gắt. Cuối cùng người chồng đã đề nghị chia tay Tiểu Kim và yêu cầu cô tay trắng ra khỏi nhà. Tiểu Kim tin rằng việc chưa thể mang thai không phải là vấn đề của bản thân nên đã từ chối yêu cầu của chồng. Tiểu Kim nhớ đến những việc nhà chồng đối xử với mình những năm qua nên muốn chồng bồi thường nhưng không ngờ chồng Tiểu Kim lại đánh đập cô. Đồ đạc của Tiểu Kim đều bị chồng ném ra ngoài sau đó cô cũng bị nhà chồng đuổi đi.

Sau khi Tiểu Kim ra đi, anh chồng đã phát hiện bí mật động trời để dưới giường - Ảnh minh họa: Internet Tiểu Kim và chồng đều đã 30 tuổi, so với bạn bè họ được coi là muộn con. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng Tiểu Kim đã đến nhiều bệnh viện để kiểm tra nhưng kết quả của cả hai đều bình thường. Gần 3 năm trời không thể có con, chồng Tiểu Kim không biết vấn đề nằm ở đâu. Sau khi Tiểu Kim rời khỏi nhà chồng, một ngày dọn phòng, chồng Tiểu Kim phát hiện bí mật động trời. Tiểu Kim đã giấu thuốc tránh thai ở dưới giường, hóa ra tất cả mọi chuyện đều do Tiểu Kim lên kế hoạch từ trước. Không thể nuốt nổi cục tức này, chồng Tiểu Kim đi tìm cô để hỏi cho rõ mọi chuyện. Tiểu Kim cũng không giấu giếm nữa mà thừa nhận ngay kế hoạch của mình. Hai người cãi nhau gay gắt và quyết định đệ đơn ly hôn nhờ tòa án giải quyết.

Đi xem mắt bất ngờ gặp được em gái vợ cũ, chàng trai phản ứng nhanh gọn khiến cô gái trẻ ngỡ ngàng Sau khi ly hôn với vợ cũ, dù được nhiều người mai mối nhưng người đàn ông nhất định không chịu đi xem mắt, nhưng một quyết định đã thay đổi cả cuộc đời anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ket-hon-hon-2-nam-van-khong-co-con-chong-dua-vo-di-kham-khap-noi-khong-co-ket-qua-vo-tinh-phat-hien-bi-mat-duoi-giuong-576611.html