Hai vợ chồng đưa em gái vợ đi trăng mật cùng, vì một tấm hình người vợ nhất quyết đòi ly hôn

Mặc dù mới làm đám cưới và đang tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào nhưng do một tấm hình, người vợ nhất quyết đòi ly hôn với chồng.

Theo Sohu, sự việc này xảy ra với một cặp vợ chồng trẻ. Họ mới làm đám cưới được một thời gian, vốn dĩ hai vợ chồng định đi trăng mật ở nước ngoài nhưng do tình hình dịch bệnh nên cuối cùng cặp đôi đã thay đổi lịch trình. Họ chọn một nơi có biển ở Trung Quốc làm địa điểm đón tuần trăng mật, vậy nhưng một việc không vui đã xảy ra khiến cô vợ nhất quyết đòi ly hôn với chồng. Sợ em gái buồn bã sau khi chia tay người yêu, chị gái và anh rể đã đưa cô đi chơi cùng Khi cặp đôi quyết định đi hưởng tuần trăng mật cũng là lúc em gái vợ vừa chia tay người yêu. Ngày nào cô em gái cũng buồn bã, không yên tâm để em gái ở nhà một mình, cô chị đã bàn bạc với chồng đưa em gái đi trăng mật cùng. Ban đầu cả hai đều rất vui vẻ và hào hứng với kế hoạch này.

Vậy nhưng khi đến điểm du lịch, em gái và anh rể rất muốn đi tắm biển nhưng chị gái lại muốn nghỉ trong phòng vì trời quá nắng. Vì vậy, anh rể đã để vợ ở lại trong phòng nghỉ ngơi sau đó đưa em vợ đi tắm biển. Các cô gái trẻ thường rất thích chụp hình, anh rể thấy vậy đã làm “nhiếp ảnh gia” cho em vợ. Cả hai đã có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ bên nhau. Mặc dù đã đến gần trưa nhưng em vợ lại nói rằng mình không biết bơi và muốn anh rể dạy bơi cho mình. Cũng may anh rể lại bơi rất giỏi, vì vậy anh đã kiên nhẫn dạy bơi cho em vợ. Một lúc sau, em vợ nói rằng muốn chụp hình bơi dưới biển nhưng vì sóng quá lớn, cô em vợ không thể đứng vững để chụp hình được. Thấy vậy, anh rể đã đỡ lấy eo của em vợ, đúng lúc này cô em vợ chụp được vài tấm hình.

Anh rể và em gái vợ có những giây phút vô cùng vui vẻ bên nhau Sau đó, cả hai cùng ngồi trên cát xem lại những tấm hình vừa mới chụp. Không ngờ lúc này chị vợ lại xuất hiện sau lưng hai người và nhìn thấy những tấm ảnh đó. Hóa ra không thấy hai anh em về dùng bữa trưa, chị vợ đã đi tìm và chứng kiến sự việc này. Chị vợ vô cùng tức giận mắng anh chồng là đồ vô liêm sỉ, tại sao lại làm như vậy với em vợ của mình. Mặc cho người chồng giải thích, chị vợ thẳng thừng nói: “Ly hôn đi, chúc hai người hạnh phúc”. Dù đang trong tuần trăng mật nhưng chị vợ vẫn nhất quyết đòi ly hôn sau khi nhìn thấy những tấm hình chụp chung giữa chồng và em gái Trước sự việc này, một số cư dân mạng xứ Trung bày tỏ quan điểm, giữa anh rể và em vợ không có chuyện gì cả, chỉ là chị vợ hiểu lầm và làm ầm ĩ lên thôi. Trên bãi biển nhiều người ăn mặc mát mẻ nhưng cô em gái vẫn mặc váy dài, không chút hở hang nhưng chị gái vẫn không tin chồng và em gái trong sạch. Qua chuyện này, nhiều ông chồng cũng nên rút kinh nghiệm. Quan hệ giữa phụ nữ với nhau khá tế nhị nên các ông chồng nhất định phải xử lý tốt các mối quan hệ bên cạnh để tránh xảy ra mâu thuẫn và hiểu lầm.

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