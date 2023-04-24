Người đàn ông đạt thỏa thuận với hai người vợ, ở với mỗi người 3 ngày trong tuần và tự do vào chủ nhật

Một kỹ sư phần mềm 28 tuổi và hai người vợ của mình đã đạt được thỏa thuận ngoài tòa án, theo đó anh sẽ ở với mỗi người vợ 3 ngày trong tuần và tự do vào ngày chủ nhật.

Theo Indiatoday, một kỹ sư phần mềm 28 tuổi tại bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận với hai người vợ của mình về việc phân chia thời gian. Người đàn ông này sẽ dành 3 ngày trong tuần cho một trong những người vợ của mình và 3 ngày tiếp theo sẽ ở với người vợ kia. Anh chàng này có thể tự do chọn ở với một trong hai người vợ vào ngày chủ nhật. Bên cạnh đó người đàn ông cũng phải cung cấp căn hộ riêng cho mỗi người vợ. Người đàn ông bị vợ cả đâm đơn kiện vì lén kết hôn với người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet Luật sư Dewan – người trực tiếp tham gia vụ việc cho biết, một người phụ nữ 26 tuổi đã kết hôn với chàng kỹ sư này vào tháng 5/2018. Người đàn ông này làm việc tại một công ty ở Gurugram và hai vợ chồng sống ở thành phố này trong hai năm, cặp đôi có với nhau một cậu con trai.

Năm 2020, cặp đôi đến Gwalior sau khi đại dịch bắt đầu, người đàn ông làm việc ở nhà. Tuy nhiên sau đó anh ta trở lại Gurugram mà không quay về với vợ con ngay cả khi tình hình dịch bệnh được cải thiện. Sau đó người vợ phát hiện, người đàn ông đã kết hôn với đồng nghiệp làm cùng công ty vào năm 2021, người vợ thứ hai cũng đã sinh cho anh ta một bé gái. Người vợ đầu đã kiện chồng lên tòa án đòi tiền cấp dưỡng, luật sư Dewan được tòa án chỉ định làm luật sư cho vụ việc này. Dewan đã nói chuyện với người đàn ông rằng, việc kết hôn với một người phụ nữ khác mà không ly hôn với người vợ đầu tiên sẽ bị trừng phạt theo luật hôn nhân của đạo Hindu. Anh ta cũng có thể mất việc nếu người vợ đầu nộp đơn tố cáo.

Hai người vợ đã đồng ý với "thời gian biểu" mỗi tuần mỗi người sẽ ở cùng chồng 3 ngày - Ảnh minh họa: Internet Sau đó người đàn ông và hai người vợ đã đạt được một thỏa thuận bên ngoài tòa án. Theo thỏa thuận, người đàn ông phải dành ba ngày trong tuần với một trong những người vợ của mình và ba ngày tiếp theo với người kia. Vào ngày chủ nhật, người chồng có thể tự do lựa chọn ở với một trong hai người vợ.

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