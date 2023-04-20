Rơi từ tầng 10 xuống tầng 2 khi đang phơi quần áo, người phụ nữ may mắn sống sót

Thế giới 20/04/2023 09:47

Khi đang phơi quần áo, người phụ nữ rơi từ tầng 10 xuống tầng 2, hàng xóm nghe tiếng động bất thường ra kiểm tra thì nhìn thấy người phụ nữ bị treo ngược bên ngoài cửa sổ.

Theo Sohu, mới đây một vụ việc vô cùng nguy hiểm đã xảy ra tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Khi đang phơi quần áo, một người phụ nữ vô tình rơi từ tầng 10 xuống tầng 2. Hàng xóm sau khi nghe tiếng động lạ lập tức đến kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ bị thương và đang bị treo ngược bên ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát để nhờ giúp đỡ. Nhờ những hành động kịp thời của hàng xóm và lực lượng cứu hộ hiện trường, người phụ nữ đã may mắn sống sót.

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 Người phụ nữ may mắn sống sót sau khi rơi từ tầng 10 xuống tầng 2

Báo cáo cho thấy, tình hình tại hiện trường rất khẩn cấp và tính mạng của người phụ nữ bị đe dọa. Sau khi đến hiện trường, các nhân viên cứu hỏa đã hành động ngay lập tức. Quá trình giải cứu rất nguy hiểm nhưng với lòng dũng cảm và kỹ năng thuần thục, các nhân viên cứu hỏa đã giải cứu thành công và bàn giao nạn nhân cho nhân viên y tế. Được biết hiện tại người phụ nữ này đã qua cơn nguy hiểm.

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 Bằng kinh nghiệm và sự dũng cảm của mình, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công người phụ nữ

Sau khi vụ việc này được đăng tải, các cuộc thảo luận sôi nổi đã diễn ra trên mạng xã hội xứ Trung. Nhiều người khen ngợi và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với lực lượng cứu hộ hiện trường. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhắc nhở nhau rằng, khi phơi quần áo trên các nhà cao tầng, hãy nâng cao nhận thức về an toàn để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

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Từ khóa:   mạng xã hội xứ Trung báo cảnh sát qua cơn nguy hiểm

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