Chi gần 800 ngàn cho một bữa buffet, cô gái bị nhà hàng khởi kiện vì ăn hết hơn 160 triệu đồng

Theo Sohu, ngày 16/4, cô Trần – người quản lý nhà hàng giới thiệu với phóng viên rằng, vị khách này đã vi phạm nội quy của nhà hàng, lén mang đồ ăn về nhà. Mỗi suất buffet có giá 218 tệ (khoảng 780 ngàn đồng), vị khách này đã ăn 5 bữa buffet trong vòng một tháng, tổng cộng vé buffet là 1010 tệ (khoảng 3.6 triệu đồng) đã áp dụng ưu đãi. Vậy nhưng số lượng thức ăn mà vị khách này gọi lên đến 45.653 nhân dân tệ (khoảng 164 triệu đồng). Người quản lý cũng cho hay, trước đó vị khách này cũng tới rất nhiều lần nhưng không thể kiểm tra có lén mang đồ ăn về nhà hay không.

Tuy đi ăn một mình nhưng lần nào Diệp cũng gọi rất nhiều đồ ăn, đều là món đắt tiền

Cô Trần cho biết, vào tháng 4/2021 cô đã mở một nhà hàng buffet ở quận Vân Dương, thành phố Quý Dương, Trung Quốc. Theo quy định của cửa hàng, khách hàng không được lãng phí đồ ăn và không được mang đồ ăn về nhà. Trong quá trình hoạt động, có một khác hàng là người phụ nữ họ Diệp đến ăn thường xuyên và thu hút sự chú ý của nhân viên nhà hàng. Từ khoảng tháng 1 năm ngoái, mỗi tháng Diệp đến nhà hàng của cô Trần vài lần, lúc đó giá buffet là 218 nhân dân tệ một suất, lần nào nữ khách hàng này cũng ăn được rất nhiều. Khi đó, các nhân viên trong cửa hàng chỉ nói đùa với nhau rằng: “Cô Diệp khiến chúng ta mở mang tầm mắt”.