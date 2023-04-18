Chi gần 800 ngàn cho một bữa buffet, cô gái bị nhà hàng khởi kiện vì ăn hết hơn 160 triệu đồng

Thế giới 18/04/2023 16:53

Mặc dù vé buffet cho mỗi lần ăn chỉ gần 800 ngàn đồng, vậy nhưng cô gái lại bị nhà hàng khởi kiện vì đã gọi lượng đồ ăn tương ứng với số tiền hơn 140 triệu đồng.

Theo Sohu, ngày 16/4, cô Trần – người quản lý nhà hàng giới thiệu với phóng viên rằng, vị khách này đã vi phạm nội quy của nhà hàng, lén mang đồ ăn về nhà. Mỗi suất buffet có giá 218 tệ (khoảng 780 ngàn đồng), vị khách này đã ăn 5 bữa buffet trong vòng một tháng, tổng cộng vé buffet là 1010 tệ (khoảng 3.6 triệu đồng) đã áp dụng ưu đãi. Vậy nhưng số lượng thức ăn mà vị khách này gọi lên đến 45.653 nhân dân tệ (khoảng 164 triệu đồng). Người quản lý cũng cho hay, trước đó vị khách này cũng tới rất nhiều lần nhưng không thể kiểm tra có lén mang đồ ăn về nhà hay không.

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  Tuy đi ăn một mình nhưng lần nào Diệp cũng gọi rất nhiều đồ ăn, đều là món đắt tiền

Cô Trần cho biết, vào tháng 4/2021 cô đã mở một nhà hàng buffet ở quận Vân Dương, thành phố Quý Dương, Trung Quốc. Theo quy định của cửa hàng, khách hàng không được lãng phí đồ ăn và không được mang đồ ăn về nhà. Trong quá trình hoạt động, có một khác hàng là người phụ nữ họ Diệp đến ăn thường xuyên và thu hút sự chú ý của nhân viên nhà hàng. Từ khoảng tháng 1 năm ngoái, mỗi tháng Diệp đến nhà hàng của cô Trần vài lần, lúc đó giá buffet là 218 nhân dân tệ một suất, lần nào nữ khách hàng này cũng ăn được rất nhiều. Khi đó, các nhân viên trong cửa hàng chỉ nói đùa với nhau rằng: “Cô Diệp khiến chúng ta mở mang tầm mắt”.

Vậy nhưng vài tháng sau, các nhân viên trong nhà hàng phát hiện ra rằng, cô Diệp không thể ăn nhiều được như vậy. Vào ngày 1/9/2022, khi Diệp đến nhà hàng một lần nữa, Trần đã yêu cầu nhân viên kiểm tra camera giám sát và phát hiện Diệp bí mật mang theo những hộp nhựa để bên trong chiếc túi to mà cô xách. Sau khi gọi đồ ăn, chờ đến khi nhân viên không để ý, Diệp đã cho thức ăn vào từng hộp khác nhau để mang về nhà. Điều đáng nói là Diệp đều gọi những món đồ ăn đắt tiền. Theo Trần, chỉ riêng bữa ăn ngày 1/9/2022 này, Diệp đã gọi tổng cộng 5.954 tệ (khoảng 21 triệu đồng) nhưng chỉ thanh toán 218 tệ (khoảng gần 800 ngàn) tiền vé buffet.

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  Diệp mang theo một chiếc túi to, bên trong có nhiều hộp nhỏ để lấy đồ ăn về nhà

Sau khi Diệp rời đi, Trần đã kiểm tra camera và thực đơn mà Diệp gọi trong gần 1 tháng. Tuy mới chỉ gần 1 tháng nhưng Diệp đến nhà hàng của Trần tổng cộng 5 lần, trung bình mỗi lần số lượng đồ ăn mà Diệp gọi có giá khoảng 30 triệu. Tổng cộng 5 lần này số tiền đồ ăn tương ứng là 45.653 tệ, vậy nhưng Diệp chỉ phải trả 1.010 tệ vì có áp dụng ưu đãi.

Ngay sau đó, phía cửa hàng đã liên lạc với Diệp để yêu cầu cô bồi thường số tiền chệnh lệch nhưng Diệp cho biết cô chỉ đồng ý trả thêm khoảng 1.000 tệ nữa thôi. Không chấp nhận điều này, phía cửa hàng đã khởi kiện Diệp ra tòa.

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