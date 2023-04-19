Ông ngoại bắt cóc cháu gái để uy hiếp tống tiền con gái ruột

Thế giới 19/04/2023 10:04

Sau khi bắt cóc cháu gái, người đàn ông 65 tuổi uy hiếp con gái ruột, trong vòng ba ngày nếu không giao đủ 1.8 tỷ đồng thì đừng mong gặp lại đứa trẻ.

Một sự việc đang gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung, một người đàn ông 65 tuổi tự bắt cóc cháu ngoại của mình để uy hiếp tống tiền con gái. Nếu trong vòng 3 ngày cô con gái không đưa cho ông số tiền 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1.8 tỷ đồng) thì cô sẽ không có cơ hội gặp lại con mình.

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 Người đàn ông 65 tuổi bắt cóc cháu ngoại 4 tuổi để uy hiếp con gái giao tiền - Ảnh minh họa: Internet

Theo 163, sự việc này xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Nhân vật chính của câu chuyện chính là người đàn ông họ Viên đã 65 tuổi và cũng là ông ngoại của bé gái bị bắt cóc. Vào một buổi chiều, Viên đích thân đi đón cháu gái 4 tuổi của mình, sau đó ông nói cho con gái mình rằng: “Phải giao đủ 500.000 nhân dân tệ trong vòng 3 ngày, nếu không thì đừng mong gặp lại con gái của mình nữa”.

Con gái của Viên nằm mơ cũng chẳng thể ngờ, cha ruột mình lại đi bắt cóc cháu ngoại để tống tiền con gái. Làm gì có người làm ông nào lại đi bắt cóc cháu của mình chỉ vì tiền? Cô con gái cảm thấy rất sốc vì những người ruột thịt lại là người làm cho cô tổn thương nhất.

Vì việc này, hai cha con Viên đã nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt. Vì muốn lấy được tiền trả nợ cờ bạc, người cha thậm chí còn dọa giết người. Cô con gái lo lắng người cha làm chuyện không thể cứu vãn nên đã chọn cách báo cảnh sát. Ngay trong đêm hôm đó, Viên đã bị cảnh sát bắt đi.

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  Sợ xảy ra điều không hay, cô con gái đã báo cảnh sát và người đàn ông bị bắt ngay sau đó - Ảnh minh họa: Internet

Tại phiên tòa xét xử, Viên bị kết tội bắt cóc tống tiền, vậy nhưng người đàn ông này không phục kết quả của phiên tòa. Ông cho rằng con gái mình quá vô lương tâm, không có chút tình người nào. Người đàn ông 65 tuổi cho biết, ông cũng không muốn làm tổn thương cháu ngoại, ông chỉ muốn con gái lấy tiền giúp ông trả nợ mà thôi. Không ngờ rằng cô con gái lại báo cảnh sát khiến ông ra nông nỗi này.

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Từ khóa:   mạng xã hội xứ Trung báo cảnh sát bắt cóc tống tiền

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