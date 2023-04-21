Người đàn ông mua 3 chiếc bánh bao thanh toán hơn 700 triệu, chủ cửa hàng choáng váng liền báo cảnh sát

Một người đàn ông đã trả hơn 700 triệu đồng để mua 3 chiếc bánh bao bằng hình thức quét mã QR, chủ cửa hàng thấy vậy liền gọi điện báo cảnh sát.

Theo Sohu, chủ một cửa hàng bánh bao ở thành phố Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã nói với các phóng viên rằng, sự việc này xảy ra vào ngày 15/4 vừa qua. Khi đó bà chủ đang làm bánh bao trong cửa hàng, chồng bà tiếp một vị khách. Người đàn ông đến mua 3 cái bánh bao với tổng cộng 5 tệ (khoảng 18.000 đồng) và đã thanh toán bằng hình thức quét mã QR. Sau đó bà chủ nhận được tin nhắn đã nhận số tiền 196.956 nhân dân tệ (khoảng hơn 700 triệu đồng). Bà chủ giật mình liền hỏi lại khách: “Ông thanh toán bao nhiêu, ông đã thanh toán 190.000 tệ? Ông đã thanh toán 190.000 tệ đó” rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa xem chuyện gì đã xảy ra.

Mặc dù chỉ mua 3 chiếc bánh bao nhưng người đàn ông đã thanh toán hơn 700 triệu đồng cho chủ cửa hàng

Vị khách nói rằng đang vội đến chỗ khác làm việc nên đã thao tác nhầm lẫn, chủ cửa hàng muốn hoàn trả lại số tiền chuyển nhầm cho vị khách nhưng thẻ ngân hàng của bà chủ có hạn mức chuyển khoản nhất định trong ngày. Vì vậy sau khi kiểm tra chứng minh nhân dân của khách hàng, bà chủ đã chuyển trước 40.000 nhân dân tệ (khoảng 144 triệu đồng) cho vị khách này.

Bà chủ lo lắng gặp phải một vụ lừa đảo qua mạng nên đã gọi điện báo cảnh sát

Sau khi chuyển khoản, bà chủ nghĩ rằng có thể mình đã gặp phải một vụ lừa đảo nên đã gọi điện báo cảnh sát. Bà chủ cho biết: “Vị khách này không phải người gốc Chiết Giang, trước đây từng đến mua bánh bao nhưng mấy ngày nay không thấy đến nữa”. Khi cơ quan chức năng đến đối chiếu xem đây có phải là một vụ lừa đảo hay không thì xác nhận rằng vị khách đó đúng là đã chuyển khoản nhầm. Chủ cửa hàng đã chuyển lại số tiền còn lại cho người đàn ông đó.

Rơi từ tầng 10 xuống tầng 2 khi đang phơi quần áo, người phụ nữ may mắn sống sót Khi đang phơi quần áo, người phụ nữ rơi từ tầng 10 xuống tầng 2, hàng xóm nghe tiếng động bất thường ra kiểm tra thì nhìn thấy người phụ nữ bị treo ngược bên ngoài cửa sổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-mua-3-chiec-banh-bao-thanh-toan-hon-700-trieu-chu-cua-hang-choang-vang-lien-bao-canh-sat-574813.html