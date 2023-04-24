Một kế toán trộm sạch số tiền của công ty, khi bị phát hiện số dư chỉ còn lại 70 ngàn đồng, sếp chết đứng suýt chút nữa phải đi cấp cứu.

Người ta từng nói tình yêu lớn nhất trên đời là tình mẫu tử, vậy nhưng vì yêu mà cha mẹ chiều chuộng con cái bất chấp đúng sai sẽ phải gánh hậu quả nặng nề. Nhân vật chính của vụ án này chính là hai mẹ con, người mẹ họ Bao – 63 tuổi và con trai là Khương – 37 tuổi. Theo Sina, vào ngày 3/4/2023 vừa qua, hai mẹ con Bao bị Viện kiểm sát truy tố vì tội lừa đảo và biển thủ công quỹ. Vì thương con nên hết lần này đến lần khác Bao đã âm thầm trả nợ cho con trai Khương nói rằng lý do khiến hai mẹ con đi đến ngày hôm nay đều có liên quan đến việc cờ bạc của anh ta. Năm 2005, Khương bắt đầu tiếp xúc với cờ bạc online khi đang theo học tại một trường đại học ở Đông Bắc, Trung Quốc. Toàn bộ học phí và sinh hoạt phí của Khương đều dùng để đánh bạc, ngoài số tiền này, Khương còn nợ gần 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng). Khi biết chuyện, Bao vô cùng tức giận, chửi bới Khương dữ dội. Vậy nhưng cuối cùng người mẹ này lại âm thầm trả hết số nợ cờ bạc của con trai. Bà sợ rằng, nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sẽ trì hoãn tương lai của Khương.

Năm 2010, Khương tốt nghiệp đại học và gia nhập một công ty chứng khoán ở Thượng Hải. Vài năm sau anh kết hôn và có con. Bao tưởng rằng khi có gia đình riêng, con trai sẽ ngoan ngoãn và tránh xa tệ nạn. Vậy nhưng Khương tiếp tục cờ bạc, trong một thời gian ngắn, Khương đã thua bạc gần 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3.6 tỷ đồng). Vì để bảo vệ gia đình con trai, Bao bán đi bất động sản duy nhất của gia đình để trả nợ cho con. Vậy nhưng Khương vẫn đam mê cờ bạc khiến mẹ cũng phạm tội theo mình Đến mùa xuân năm 2014, Khương muốn mẹ thuyết phục dì Quách (một người bạn thân của Bao) mua các sản phẩm tài chính của Khương. Do trước đây Bao và dì Quách cùng làm việc tại một công ty nên dì Quách rất tin tưởng Bao, mối quan hệ của hai người vẫn rất tốt đẹp. Sau nhiều lần, Bao đã giới thiệu thành công để dì Quách mua sản phẩm của Khương. Vậy nhưng Bao không thể ngờ, lúc này Khương đã thất nghiệp và sản phẩm tài chính này chỉ là hư cấu. Khương nói rằng, sau khi mẹ bán nhà trả nợ, anh vẫn còn nợ rất nhiều tiền. Bao không thể tưởng tượng nổi con trai mình lại là một con nghiện bài bạc như vậy.

Dì Quách có một khoản đầu tư đáo hạn có giá trị 1.2 triệu nhân dân tệ (khoảng 4.3 tỷ đồng), dì Quách đã giao cho Bao đầu tư. Khi dì Quách bắt đầu nghi ngờ, Bao đã gom góp 90.000 tệ (khoảng 324 triệu đồng) đưa cho dì Quách và nói rằng đó là tiền lãi. Bao cùng con trai thêu dệt thêm nhiều lời nói dối khác để lừa dối dì Quách. Hai mẹ con muốn dùng 1.2 triệu tệ của dì Quách để xoay chuyển tình thế nhưng thất bại. Khương nợ nần chồng chất, lúc này Bao bắt đầu có suy nghĩ khác. Theo điều tra viên, khi làm kế toán cho một côn ty, Bao đã biển thủ công quỹ 22.6 tỷ đồng Thời điểm đó, Bao làm nhân viên kế toán cho một công ty tại Thượng Hải. Từ năm 2019 đến năm 2021, Bao đã biển thủ công quỹ tổng cộng hơn 6.3 triệu nhân dân tệ (khoảng 22.6 tỷ đồng). Cuối cùng, khi bị phát hiện trong tài khoản công ty chỉ còn lại 20 nhân dân tệ (khoảng 70 ngàn đồng). Cô Li – nạn nhân của Bao và cũng là chủ doanh nghiệp cho biết: “Khi đó tôi không bị tức chết là may mắn rồi, thật sự…”. Bao khai rằng, con trai biết về số tiền bà lấy từ công ty. Khi phát hiện con trai nghiện cờ bạc, sự lựa chọn từ bị động thành chủ động của Bao có thể là một bước đi sai lầm. Điều này khiến hai mẹ con rơi vào vực thẳm tội ác, không những hại con trai mà còn hủy hoại chính bản thân mình.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sep-chet-dung-khi-phat-hien-ke-toan-trom-sach-tien-cong-ty-so-du-chi-con-70-ngan-dong-575716.html