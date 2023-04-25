Đi xem mắt bất ngờ gặp được em gái vợ cũ, chàng trai phản ứng nhanh gọn khiến cô gái trẻ ngỡ ngàng

Sau khi ly hôn với vợ cũ, dù được nhiều người mai mối nhưng người đàn ông nhất định không chịu đi xem mắt, nhưng một quyết định đã thay đổi cả cuộc đời anh.

Một người đàn ông luôn cảm thấy hôn nhân của mình không may mắn, sau khi kết hôn với người vợ đầu tiên, vợ anh ta luôn tìm cách để ly hôn. Mặc dù gia đình nhà vợ rất tốt với chàng rể nhưng thấy vợ không còn chút tình cảm nào với mình và liên tục đòi ly hôn nên người đàn ông đã đồng ý. Anh chàng đi xem mắt gặp đúng em gái của vợ cũ Sau khi ly hôn, người vợ theo đuổi cuộc sống mà cô mong muốn, cô tìm kiếm cho mình người đàn ông phù hợp. Còn người đàn ông ấy vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Nhiều lần bạn bè giới thiệu đối tượng xem mắt nhưng người đàn ông này vẫn một mực từ chối.

Một lần, người bạn nói với người đàn ông rằng, đối tượng xem mắt lần này có điều kiện rất tốt. Người bạn ấy đã thay mặt người đàn ông hẹn cô gái đi xem mắt. Vì không muốn làm bạn thân mất mặt, người đàn ông đành đến buổi xem mắt đó. Tay cầm bó hoa đến điểm hẹn, người đàn ông ngỡ ngàng khi phát hiện đối tượng xem mắt của mình lại chính là em gái của vợ cũ. Chẳng thể ngờ hai người lại gặp nhau theo cách này, không biết đây là ý trời hay do người khác cố tình sắp đặt. Chàng trai có ấn tượng rất tốt về cô em vợ này Người đàn ông vui mừng khôn xiết, từ lâu anh đã biết tính cách của em gái vợ cũ rất tốt. Dù không gặp mặt nhiều nhưng anh có ấn tượng rất tốt về cô gái này. Chẳng thể ngờ anh lại có thể gặp được em gái vợ cũ trong buổi xem mắt. Chàng trai liền thổ lộ với cô gái: “Không có chị em thì vẫn còn có em, anh không muốn đổi bố mẹ vợ, chúng ta mãi mãi là người một nhà”.

Nhờ sự giúp đỡ của mẹ vợ, chàng trai đã nên duyên cùng em gái của vợ cũ Chàng trai chẳng thể ngờ rằng, tất cả chuyện này đều do mẹ vợ sắp đặt. Mẹ vợ rất thích chàng rể này nhưng không thể ép con gái lớn phải duy trì hôn nhân. Mọi người trong gia đình đều rất thích anh con rể trừ cô con gái lớn, để giữ được chàng rể này, mẹ vợ đã sắp xếp để cô con gái nhỏ đi xem mắt. Dưới sự giúp đỡ của gia đình, cuối cùng chàng trai và em gái vợ cũ đã nên duyên cùng nhau.

Hai vợ chồng đưa em gái vợ đi trăng mật cùng, vì một tấm hình người vợ nhất quyết đòi ly hôn Mặc dù mới làm đám cưới và đang tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào nhưng do một tấm hình, người vợ nhất quyết đòi ly hôn với chồng.

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