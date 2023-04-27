Một đội các ngôi sao bóng rổ đã thi đấu với một đội bóng nghiệp dư, điều đáng nói đây chính là sự xuất hiện của cậu bé 16 tuổi đã qua đời từ nhiều năm trước.

Bóng rổ là môn thể thao rất được yêu thích tại Trung Quốc, ở các trường học đều có đội bóng rổ và được tổ chức thi đấu thường xuyên. Vì tính cạnh tranh cao nên rất khó để có thể chơi bóng chuyên nghiệp, vậy nhưng thời gian trước đây, một đội bóng rổ toàn ngôi sao đã thi đấu với một đội bóng rổ nghiệp dư. Theo QQ, trận đấu này được tổ chức để vinh danh một cậu bé 16 tuổi. Diệp Sa là một cậu bé học giỏi và rất thích bóng rổ - Ảnh: Baidu Diệp Sa là một cậu bé cực kỳ yêu thích bóng rổ, không chỉ vậy Diệp Sa còn là học bá tại trường với thành tích học tập xuất sắc. Vậy nhưng cậu bé 16 tuổi này lại đột ngột qua đời ở độ tuổi đẹp nhất. Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời Diệp Sa, gia đình cậu bé đã đưa ra một quyết định trọng đại. Cậu bé 16 tuổi Diệp Sa đến từ Hồ Nam, Trung Quốc đã qua đời vào năm 2017, vài năm sau, Diệp Sa đã xuất hiện trong một trận bóng rổ với cách thức vô cùng đặc biệt.

Một ngày, cha mẹ của Diệp Sa nhận được tin báo, con trai mình bị xuất huyết não đột ngột. Bác sĩ nói rằng Diệp Sa đã bị chết não và dặn dò cha mẹ cậu bé nhiều điều. Cha mẹ Diệp Sa không thể tin những điều bác sĩ nói là sự thật, chỉ mấy ngày trước thôi, con trai họ còn chơi bóng rổ, tranh cướp bóng kịch liệt với các đồng đội của mình vậy sao sự việc này lại xảy ra với con trai họ. Cha mẹ Diệp Sa rất khó chấp nhận hiện thực này, nhưng bác sĩ nói rằng mặc dù Diệp Sa đã chết não nhưng các cơ quan trong cơ thể cậu bé rất khỏe mạnh. Nếu có thể thì các cơ quan trong cơ thể Diệp Sa vẫn có thể tiếp tục sống. Được bác sĩ tư vấn, cha mẹ Diệp Sa đã đồng ý hiến tạng của con trai. Vậy nhưng cậu bé 16 tuổi đã ra đi mãi mãi vì xuất huyết não - Ảnh: Baidu Sau hơn 10 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy được tim, phổi, gan, thận và giác mạc của Diệp Sa. Các bộ phận trên cơ thể của Diệp Sa đã được vận chuyển đến 7 nơi để cứu lấy sức khỏe của 7 người. Cha mẹ Diệp Sa quyết định hiến tạng của con mình để cứu được nhiều người hơn. Sau khi tin tức này được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung. Nhiều người ngưỡng mộ hành động tuyệt vời của cha mẹ Diệp Sa.

Những người nhận tạng được hiến từ Diệp Sa đã thành lập đội bóng rổ để vinh danh cậu bé 16 tuổi này Vài năm sau đó, đội bóng rổ chuyên nghiệp đã thi đấu với một đội bóng không chuyên. Đội bóng không chuyên này chính là những người đã nhận được tạng được hiến từ Diệp Sa. Các số áo 20, 1, 7, 4, 27 mà các cầu thủ không chuyên mặc chính là ngày mà Diệp Sa hiến tạng đồng thời đây cũng là ngày mà những người nhận tạng có được một cuộc sống mới. Hơn 6.000 khán giả theo dõi trận đấu đã đứng dậy vỗ tay cho sự xuất hiện có một không hai này của Diệp Sa.

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