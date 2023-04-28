Phỏng vấn một giờ mới phát hiện đến nhầm công ty, cô gái nhận được cái kết đầy bất ngờ

Thế giới 28/04/2023 15:21

Sau khi phỏng vấn một tiếng đồng hồ cô gái mới phát hiện đến nhầm công ty, vì hai công ty ở cùng tầng và cùng một lĩnh vực khiến cô gái nhầm lẫn.

Theo 163, mới đây một cô gái họ Qi ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã đến phỏng vấn ở một công ty. Sau khi cuộc phỏng vấn diễn ra một tiếng đồng hồ cô gái mới phát hiện mình vào nhầm công ty và quay lại công ty ban đầu nộp hồ sơ tiếp tục tham gia phỏng vấn.

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 Phỏng vấn 1 tiếng đồng hồ nhưng cô Qi vẫn không phát hiện mình đến nhầm công ty - Ảnh minh họa: Internet

Cô Qi cho biết, hai công ty này ở cùng một tầng và đều là cơ sở giáo dục đào tạo nên cô đã vào phỏng vấn nhầm. Khi vào công ty mà cô Qi chưa nộp hồ sơ phỏng vấn, nhân viên của công ty này không kiểm tra thông tin của ứng viên dẫn đến sự nhầm lẫn này. Trong quá trình phỏng vấn, các thông tin về công ty và công việc đều khác với những gì cô Qi tìm hiểu trên mạng nhưng khi đó cô gái này không suy nghĩ nhiều. Cô Qi giới thiệu kinh nghiệm làm việc của bản thân và trò chuyện với người phỏng vấn hơn một giờ đồng hồ.

Sau đó trên đường trở về, cô Qi nhận được tin nhắn từ công ty mà cô nộp hồ sơ. Quản lý nhân sự của công ty này hỏi cô Qi tại sao chưa đến buổi phỏng vấn. Cô Qi cho biết mình đã hoàn thành cuộc phỏng vấn rồi, lúc này phía nhân sự công ty nói rằng vẫn chưa thấy cô Qi đến phỏng vấn, có khi nào cô đã đến nhầm một công ty khác cùng lĩnh vực và ở cùng tầng để phỏng vấn hay không? Lúc này cô Qi mới chắc chắn là mình đã đến nhầm công ty, vì vậy cô đã quay lại công ty ban đầu nộp hồ sơ để phỏng vấn.

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 Mặc dù được cả hai công ty nhận việc nhưng cô Qi vẫn từ chối đến làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, cả hai công ty đều gửi thư mời cô Qi đến thử việc, vậy nhưng vì vấn đề tiền lương, cô Qi đã từ chối làm việc cho cả hai công ty. Cô Qi cho biết: “Lương quá thấp, tôi sẽ không đến 2 công ty này làm việc dù đã nhận được thư mời thử việc của họ”.

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Từ khóa:   tham gia phỏng vấn thư mời thử việc quản lý nhân sự

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