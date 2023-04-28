Khoảnh khắc căng thẳng và đáng sợ nhất đối với bệnh nhân trong bệnh viện có lẽ là khoảnh khắc họ tự đâm kim vào mạch máu để truyền dịch.

Không chỉ bệnh nhân mà cả các y tá cũng nói rằng thời điểm họ tiêm tĩnh mạch là căng thẳng nhất. Đặc biệt, đối với những điều dưỡng viên mới và ít kinh nghiệm, họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm mạch máu của bệnh nhân.

Ảnh: Nhật báo Vân Nam

Cách đây không lâu, tại một bệnh viện, khi một y tá mới không thể tìm thấy mạch máu chính xác, một cụ ông liền tự đâm kim tiêm vào tĩnh mạch của mình và trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Vào ngày 26/4 (giờ địa phương), tờ Nhật báo Vân Nam, một cơ quan truyền thông của Trung Quốc, đã tiết lộ hình ảnh một bệnh nhân tự đâm kim tiêm vào mạch máu cho mình vì thất vọng khi một y tá mới loay hoay vật lộn để tìm mạch máu.

Ảnh: Nhật báo Vân Nam

Bức ảnh được chụp tại một bệnh viện ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Một y tá mới, có vẻ như vừa tốt nghiệp, đang tìm mạch máu với đôi tay run rẩy để truyền dung dịch vào tĩnh mạch cho một bệnh nhân lớn tuổi.

Y tá không thể tìm thấy tĩnh mạch của ông cụ, có lẽ là do chưa có nhiều kinh nghiệm. Một bệnh nhân là cụ ông lớn tuổi đã lấy kim từ tay y tá rồi tự mình tìm mạch máu và chọc kim vào tay.

Ảnh: Nhật báo Vân Nam

Hóa ra ông cụ này đã làm bác sĩ hơn 20 năm khi ông còn trẻ. Ông cũng động viên nữ y tá bằng cách mách cho cô những mẹo tìm mạch máu tốt.

Cư dân mạng xem video đã để lại nhiều phản hồi theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như "Bác sĩ có khác" hay "Các y tá chắc hẳn đã rất ngạc nhiên".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/y-ta-moi-khong-tim-uoc-mach-mau-cu-ong-buc-xuc-tu-am-kim-tiem-vao-tinh-mach-577266.html