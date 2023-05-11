Ca sĩ kiêm nhạc sĩ nhạc rock huyền thoại người Brazil Rita Lee với biệt danh "nữ hoàng nhạc rock" và là biểu tượng của phong trào nghệ thuật nhiệt đới, đã qua đời ở tuổi 75 sau hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi.

Ngày 9/5 (giờ địa phương), gia đình của Rita Lee đã thông báo trên tài khoản mạng xã hội chính thức của bà rằng: "Chúng tôi thông báo với các bạn rằng Rita Lee đã qua đời vào đêm qua tại nhà riêng ở Sao Paulo, Rita Lee ra đi trong vòng tay yêu thương của gia đình như Rita Lee hằng mong muốn", truyền thông Brazil đưa tin vào ngày 10/5.

Sinh ra ở Sao Paulo vào năm 1947, Rita Lee là nghệ sĩ trung tâm của trường phái âm nhạc Tropicália, nổi lên vào những năm 1960 để chống lại chế độ độc tài quân sự Brazil.

Năm 1966, cùng với tay bass Anaudo Babbista và nghệ sĩ guitar Sergio Gias, bà thành lập nhóm Os Mutantes (The Mutants), trở thành một trong những ban nhạc được kính trọng nhất trong lịch sử nhạc rock Brazil cho đến ngày nay.

Họ đã phát hành âm nhạc thể nghiệm pha trộn giữa psychedelic rock với nhịp điệu Brazil - nhịp điệu thể hiện tinh thần nhiệt đới và được đánh giá là ban nhạc xuất sắc nhất không thể thay thế trong lịch sử nhạc rock Brazil.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vô cùng tiếc thương sự ra đi của bà và tuyên bố để tang chính thức ba ngày trên mạng xã hội của ông. Tổng thống nói bà Rita Lee là "một trong những tên tuổi lớn nhất và nổi bật nhất ở Brazil và là một nghệ sĩ đi trước thời đại".

Thị trưởng Sao Paulo Ricardo Nunez cũng tuyên bố để tang chính thức ba ngày, trong khi Thị trưởng Rio de Janeiro Eduardo Paes thông báo rằng một quảng trường trong thành phố sẽ được dành để tưởng nhớ bà.

Tang lễ của "nữ hoàng nhạc rock" Rita Lee được tổ chức vào ngày 10/5 tại Cung thiên văn Công viên Ibirapuera. Được biết có vô số người hâm mộ đã xếp hàng từ sáng sớm để nói lời tạm biệt và cầu nguyện cho bà yên nghỉ.

Nhạc của Rita Lee đã bán được hơn 550 triệu đĩa, đề cập đến các vấn đề như nữ quyền và tự do tình dục. Bà cũng được đánh giá là một biểu tượng bảo vệ quyền lợi động vật và phong trào ăn chay.

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