Theo Times Of India, chiếc xe buýt chở 42 thành viên của một đoàn ca nhạc đã trượt khỏi đường cao tốc và rơi xuống một hẻm núi ở miền tây Ấn Độ . Cảnh sát cho biết tai nạn khiến 13 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương.

Khi biết về vụ việc, một nhóm cảnh sát địa phương, các tình nguyện viên ở Khopoli và một số nhân viên của công ty xây dựng gần đó nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu các nạn nhân. Cảnh sát tiết lộ những người thiệt mạng là thành viên của đoàn ca nhạc đến từ Mumbai. Ông cho biết các nhân viên cứu hộ đã kéo những người bị thương nặng ra khỏi đống đổ nát và đưa họ đến bệnh viện.

Theo đó, các nghệ sĩ đang trên đường trở về thành phố Mumbai sau khi biểu diễn tại một lễ hội ở quận Pune (bang Maharashtra) thì gặp tai nạn. Khi đến đoạn đường cách Mumbai khoảng 70km, tài xế Mahesh Pujari (35 tuổi) muốn thả hai hành khách xuống thành phố Khopoli nhưng rẽ nhầm hướng vào đường cấm. Khi di chuyển đến đoạn đường dốc, cua gấp chiếc xe bị mất lái và lao xuống hẻm núi. Tài xế cũng đã tử vong sau tai nạn kinh hoàng.

Chiếc xe bị lật. Ảnh: VietNamNet

Trong số 13 người tử vong có 5 trẻ vị thành niên, hầu hết là nhạc công trẻ của ban nhạc Dhol Tasha (thể loại âm nhạc truyền thống của Ấn Độ). Họ xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 8 tuổi và đây là lần đầu tiên bé được đi xa biểu diễn. Những người bị thương còn lại được đưa vào các bệnh viện khác nhau. Theo giám đốc một bệnh viện tại Navi Mumbai, hầu hết các nạn nhân đều bị chấn thương ở vùng đầu, cột sống hoặc gãy xương chậu. Gia đình các nạn nhân không khỏi choáng váng khi được thông báo về vụ việc.

Hiện tại, 18 người bị thương được chuyển đến Bệnh viện Mahatma Gandhi Mission ở Kamothe, 10 người được đưa vào bệnh viện thành phố Khopoli và một người được đưa vào bệnh viện tư nhân ở Khopoli.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Một nhân chứng kể lại, trước khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe buýt đi vào đoạn đường cấm để thả hai hành khách. Do đó, xe đã va chạm vào một vật thể trên đường khiến tài xế không làm chủ được tình hình, dẫn đến việc xe bị lao xuống hẻm núi.

Đại diện đội cảnh sát - ông Atul Zende cho biết, chiếc xe buýt xuất phát từ Mumbai, thuộc bang Maharashtra trở về thành phố Pune sau khi đoàn ca múa nhạc hoàn thành buổi biểu diễn. Sự ra đi đột ngột của 13 nghệ sĩ trẻ khiến người dân nước này bàng hoàng.