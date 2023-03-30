Thương tiếc hoa hậu Anh đột tử tại trang trại ngựa ở tuổi 25

Thế giới 30/03/2023 19:26

Nhiều người tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của người đẹp khi mới 25 tuổi.

Truyền thông Anh mới đây đưa tin hoa hậu Jessica Whalley (25 tuổi) đã không may qua đời do đột tử tại trang trại ngựa đua Manor House Stables (MHS).

Theo trang tin Mirror, khi cựu hoa hậu Jessica Whalley ngã quỵ, những người chứng kiến đã ngay lập tức gọi lực lượng y tế khẩn cấp đến. Tuy nhiên, nàng hậu 25 tuổi được cho là đã tử vong ngay tại hiện trường.

Thương tiếc hoa hậu Anh đột tử tại trang trại ngựa ở tuổi 25 - Ảnh 1

Jessica Whalley là người điều phối hoạt động vận chuyển ngựa (Ảnh: VietNamNet)

Cái chết thương tâm của Jessica Whalley đã khiến người thân, bạn bè và người hâm mộ vô cùng xót xa. Một người bạn của gia đình Michael Owen xót xa: “Một người còn quá trẻ, không có vấn đề gì về sức khỏe lại ra đi một cách đột ngột như vậy ở tuổi 25. Cuộc sống vô thường, đời người quá ngắn ngủi”.

Giám đốc điều hành của Hiệp hội dành cho nhân viên làm trong ngành đua ngựa George McGrath cũng đã dành những lời thương tiếc đến nàng hậu vắn số. "Jessica Whalley là một thành viên được nhiều người yêu mến và kính trọng trong cộng đồng những người làm ở ngành đua ngựa tại Anh và thật đau lòng khi phải đối mặt với sự thật tàn khốc này", ông chia sẻ.

Thương tiếc hoa hậu Anh đột tử tại trang trại ngựa ở tuổi 25 - Ảnh 2
Trong cuộc thi Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ 2019 diễn ra tại Beirut, thủ đô của Lebanon, Jessica Whalley đại diện cho nước Anh và được lọt vào tốp 10 thí sinh cuối cùng tranh vương miện. Ảnh: Internet

"Tôi quá buồn khi nhìn thấy Michael Owen và các nhân viên của ông khóc hôm nay. Một người còn quá trẻ, không có vấn đề gì về y tế lại ra đi vĩnh viễn đột ngột như thế. Cuộc sống vô thường, đời người quá ngắn ngủi và chúng ta không bao giờ biết chúng ta có bao nhiêu thời gian trên cõi đời này" - một người bạn của gia đình Michael Owen đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook.

Ngoài trang trại của Michael Owen, Jessica Whalley còn làm việc cho Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), người sở hữu mạng lưới trang trại ngựa thuần chủng tầm quốc tế.

Trong cuộc thi Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ 2019 diễn ra tại Beirut, thủ đô của Lebanon, Jessica Whalley đại diện cho nước Anh và được lọt vào tốp 10 thí sinh cuối cùng tranh vương miện.

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