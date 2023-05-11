Đồng hồ đeo tay Patek Philippe của hoàng đế cuối cùng nhà Thanh được bán đấu giá

Thế giới 11/05/2023 14:37

Chiếc đồng hồ đeo tay Patek Philippe được đeo bởi Ái Tân Giác La Phổ Nghi (vua Phổ Nghi), vị hoàng đế cuối cùng của triều đại Mãn Thanh, sẽ được bán đấu giá tại Hồng Kông.

Các phương tiện truyền thông nước ngoài như CNN đã đưa tin vào ngày 10/5 (giờ địa phương) rằng chiếc đồng hồ này dự kiến ​​sẽ được bán với mức giá hơn 3 triệu đô la (khoảng 70 tỷ đồng). 

Chiếc đồng hồ Patek Philippe Reference 96 Quantieme Lune có ường kính là 1,2 inch, làm từ bạch kim mặt số có các chữ số Ả Rập, kim giờ và kim phút được làm bằng vàng hồng. Mẫu đồng hồ này được bán tại một cửa hàng ở Paris, Pháp vào năm 1937 và được biết chỉ có 8 bản trên toàn thế giới. Tuy nhiên, lai lịch về việc vua Phổ Nghi có được chiếc đồng hồ như thế nào thì vẫn chưa được biết.

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Chiếc đồng hồ Patek Philippe của Phổ Nghi, hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh, tại một cuộc đấu giá ở Hồng Kông. Giá thầu chiến thắng dự kiến ​​​​sẽ vượt qua hơn 3 triệu đô la (khoảng 70 tỷ đồng) - Ảnh: CNN

Chiếc đồng hồ này được đánh giá cao về độ quý hiếm cũng như ý nghĩa lịch sử đã từng gắn bó với vua Phổ Nghi.

Ái Tân Giác La Phổ Nghi lên ngôi năm 1908 khi mới ba tuổi, nhưng trở thành hoàng đế cuối cùng vào năm 1912 khi nhà Thanh sụp đổ trong Cách mạng Tân Hợi. Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc không thể loại bỏ vua Phổ Nghi vì  trẻ tuổi, vì vậy họ đã để ông sống trong Tử Cấm Thành. Vua Phổ Nghi sống yên bình cho đến năm 18 tuổi, nhưng vào năm 1924, khi bị các lãnh chúa đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành, ông đã bị tước bỏ danh hiệu hoàng đế.

Chính Nhật Bản đã bảo vệ vua Phổ Nghi thoát khỏi Bắc Kinh. Nhật Bản thành lập Mãn Châu Quốc bằng cách lợi dụng vua Phổ Nghi, và phong ông làm hoàng đế Mãn Châu Quốc. Sau thất bại của Nhật Bản vào năm 1945, vua Phổ Nghi bị Quân đội Liên Xô bắt giữ.

Là một tù nhân chiến tranh, vua Phổ Nghi đã bị giam cầm trong trại chính trị Khabarovsk ở Liên Xô trong 5 năm, và có một tài liệu lịch sử nói rằng Phổ Nghi đã mang một chiếc đồng hồ Patek Philippe đến trại của Liên Xô. Người ta cho rằng Phổ Nghi đã tặng chiếc đồng hồ này như một món quà cho Georgi Permyakov, một thông dịch viên đã giúp ông trong tù ngay trước khi ông bị bắt đến Trung Quốc vào năm 1950.

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Chiếc đồng hồ Patek Philippe Reference 96 Quantieme Lune có ường kính là 1,2 inch, làm từ bạch kim mặt số có các chữ số Ả Rập, kim giờ và kim phút được làm bằng vàng hồng - Ảnh: Philips Auction

Philips Auction đã huy động các chuyên gia về đồng hồ, các nhà sử học và nhà khoa học để xác minh tính xác thực của chiếc đồng hồ và hồ sơ lịch sử trong hơn ba năm. Một trong số đó là hồi ký của Jin Yulan, cháu trai của vua Phổ Nghi. Trong cuốn hồi ký này, có những câu như “Phổ Nghi đeo đồng hồ hằng ngày khi ông ở Mãn Châu Quốc” và “Ban đầu, vua Phổ Nghi đưa chiếc đồng hồ cho cháu trai, nhưng sau đó ông đã yêu cầu trả lại chiếc đồng hồ để tặng cho Permyakov.”

Người ta nói rằng Permyakov, người đã nhận được một chiếc đồng hồ Patek Philippe từ Phổ Nghi, đã giữ nó cho đến năm 2005. Chủ sở hữu sau đó đã tiếp quản chiếc đồng hồ và giao nó cho Philips vào năm 2019. Chiếc đồng hồ đã được trưng bày ở New York, Singapore, London, Đài Bắc, và sẽ được bán đấu giá tại Philips Asia vào ngày 23, sau khi được vận chuyển đến Geneva, Thụy Sĩ và trở về Hồng Kông. Các món đồ khác trong bộ sưu tập của vua Phổ Nghi, chẳng hạn như màu nước, quạt đỏ và sổ ghi chép các bài thơ, đã được đem ra đấu giá.

Đồng hồ đeo tay Patek Philippe của hoàng đế cuối cùng nhà Thanh được bán đấu giá - Ảnh 3
Bên trái là Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh, mặc triều phục của hoàng đế Mãn Châu Quốc. Bên phải là áp phích của bộ phim "Hoàng đế cuối cùng" kể về cuộc đời của Phổ Nghi - Ảnh: Wikipedia

Phổ Nghi bị đưa sang Trung Quốc năm 1950 và bị giam 10 năm trong trại tội phạm chiến tranh trước khi được trả tự do năm 1959 với tư cách là đặc phái viên. Nhận ra rằng mình không còn là hoàng đế, Phổ Nghi làm công việc làm vườn tại Vườn Bách thảo Bắc Kinh do Viện Khoa học Trung Quốc điều hành. Ông thậm chí còn tái hôn với một người phụ nữ bình thường, nhưng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và qua đời vì căn bệnh mãn tính ở Bắc Kinh vào năm 1967. Cuộc đời chìm nổi của vị vua cuối cùng Trung Quốc đã được dựng thành phim có tên "The Last Emperor" (Hoàng đế cuối cùng).

 

 

 

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