Phiên đấu giá vương miện và áo choàng của huyền thoại Freddie Mercury sắp diễn ra: Giá dự thầu dự kiến ​​là bao nhiêu?

Freddie Mercury, ca sĩ chính của ban nhạc Rock Queen, mặc áo choàng đỏ và đội vương miện trong một buổi hòa nhạc ở Knebworth, Anh, năm 1986. Đồ đạc của Freddy, chẳng hạn như áo choàng và vương miện được mặc vào thời điểm này, sẽ được bán đấu giá vào tháng 9 tới đây.

Khoảng 1.000 món đồ, trong đó có vương miện và áo choàng của Freddie Mercury, giọng ca chính của nhóm nhạc rock huyền thoại Queen của Anh, sẽ được bán đấu giá. Theo tờ Guardian của Anh và những người khác vào ngày 26/4 (giờ địa phương), nhà đấu giá Sotheby's của Mỹ đã thông báo rằng họ có kế hoạch bán các vật lưu niệm của Freddie thông qua một cuộc đấu giá sẽ được tổ chức tại London vào tháng 9. Sotheby's đặt tên cho cuộc đấu giá là 'Freddie Mercury: Thế giới của riêng anh'.

Freddie Mercury, ca sĩ chính của ban nhạc Rock Queen, mặc áo choàng đỏ và đội vương miện trong một buổi hòa nhạc ở Knebworth, Anh, năm 1986. Đồ đạc của Freddy, chẳng hạn như áo choàng và vương miện được mặc vào thời điểm này, sẽ được bán đấu giá vào tháng 9 tới đây - Ảnh: Website Sotheby's Sotheby's có kế hoạch mở cửa những kỷ vật của Freddie cho công chúng thông qua một cuộc triển lãm trước cuộc đấu giá. Triển lãm sẽ được tổ chức từ tháng 6 tại New York (1-8/6), Los Angeles (14-18/6), Hong Kong (26-30/6) và London (4/8-5/9). Sotheby's cho biết: "Mùa hè này, chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu 'Freddie Mercury: A World of His Own', một cái nhìn thoáng qua về khía cạnh riêng tư của một biểu tượng toàn cầu. Freddie là một huyền thoại nổi tiếng, một nhà sưu tập có con mắt sành sỏi. Bộ sưu tập bao gồm nhiều tác phẩm chất lượng cao. Ở đây bạn có thể tìm thấy niềm đam mê và tinh thần tỏa sáng của Freddie".

Các vật phẩm trong cuộc đấu giá bao gồm bản thảo lời bài hát do Freddie viết, những bức tranh thu được trong chuyến đi, đồ trang sức và lược chải ria mép của Tiffany & Co. Áo choàng đỏ và vương miện được mặc trên sân khấu biểu diễn Knebworth ở Anh, chuyến lưu diễn cuối cùng với Queen vào năm 1986, cũng được trưng bày và ước tính Sotheby's sẽ đấu giá từ 60.000 đến 80.000 bảng Anh (tương đương khoảng 1,7 đến 2,3 tỷ đồng). Ngoài ra, giá chiến thắng ước tính cho lời bài hát viết tay của "We are the champions" là 200.000 đến 300.000 bảng Anh (khoảng 6 đến 9 tỷ đồng) và lời bài hát viết tay của "Killer Queen" có giá từ 50.000 đến 70.000 bảng Anh (khoảng 1,5 đến 2 tỷ đồng). Những món đồ này được cho là do người bạn thân của Freddie và người thừa kế Mary Austin tặng. Austin nói: “Tôi đã có niềm vui và đặc ân được sống xung quanh với những điều tuyệt vời mà Freddie yêu thích. Ông nói: “Freddy là một nhà sưu tập tuyệt vời, người đã cho thấy vẻ đẹp và niềm vui trong mọi thứ. Tôi hy vọng nhiều người sẽ biết nhiều hơn về Freddie thông qua cuộc triển lãm và đấu giá này. Tôi hy vọng đó sẽ là cơ hội để thế giới hiểu được tinh thần cao đẹp và độc đáo của anh ấy". Austin có kế hoạch quyên góp một phần số tiền thu được từ cuộc đấu giá cho Mercury Phoenix Trust, một tổ chức từ thiện dành cho bệnh nhân AIDS và Quỹ Elton John AIDS.

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