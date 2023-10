Phiên đấu giá vương miện và áo choàng của huyền thoại Freddie Mercury sắp diễn ra: Giá dự thầu dự kiến ​​là bao nhiêu?

Freddie Mercury, ca sĩ chính của ban nhạc Rock Queen, mặc áo choàng đỏ và đội vương miện trong một buổi hòa nhạc ở Knebworth, Anh, năm 1986. Đồ đạc của Freddy, chẳng hạn như áo choàng và vương miện được mặc vào thời điểm này, sẽ được bán đấu giá vào tháng 9 tới đây - Ảnh: Website Sotheby's

Sotheby's có kế hoạch mở cửa những kỷ vật của Freddie cho công chúng thông qua một cuộc triển lãm trước cuộc đấu giá. Triển lãm sẽ được tổ chức từ tháng 6 tại New York (1-8/6), Los Angeles (14-18/6), Hong Kong (26-30/6) và London (4/8-5/9).

Sotheby's cho biết: "Mùa hè này, chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu 'Freddie Mercury: A World of His Own', một cái nhìn thoáng qua về khía cạnh riêng tư của một biểu tượng toàn cầu. Freddie là một huyền thoại nổi tiếng, một nhà sưu tập có con mắt sành sỏi. Bộ sưu tập bao gồm nhiều tác phẩm chất lượng cao. Ở đây bạn có thể tìm thấy niềm đam mê và tinh thần tỏa sáng của Freddie".