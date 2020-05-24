Mỹ nữ tuyên bố bán đấu giá 'cái ngàn vàng' để quyên góp chống dịch bị 'ném đá' dữ dội

Thế giới 24/05/2020 11:34

Hot girl này tuyên bố sẽ bán đấu giá trinh tiết để có tiền ủng hộ lực lượng y tế chống dịch. Sau khi bị dân mạng chỉ trích nặng nề, cô gái nói mình chỉ đang đùa.

Giữa lúc cả thế giới đang gồng mình chống dịch Covid-19, nhiều người lại lợi dụng tình hình này để lừa đảo hoặc phát ngôn gây sốc nhằm thu hút sự chú ý của dư luận.

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Mỹ nữ tuyên bố đấu giá trinh tiết để kiếm tiền quyên góp chống dịch - Ảnh: Internet

Mới đây, cô gái tên Sarah Keihl - một hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội tại Indonesia đã tuyên bố đấu giá trinh tiết để lấy tiền quyên góp cho lực lượng y tế. Vào ngày 20/5 vừa qua, cô gái 24 tuổi này đã đăng một clip lên trang cá nhân để kêu gọi mọi người tham gia đấu giá trinh tiết của mình.

Hot girl này cho biết, số tiền đấu giá được sẽ mang đi quyên góp cho đội ngũ nhân viên y tế hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn. Theo cô nàng, vì dịch bệnh mà kinh tế toàn cầu xuống dốc, nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy Keihl quyết định ra tay giúp đỡ cộng đồng. Giá khởi điểm cho cuộc đấu giá này là 2 tỷ rupiah (khoảng 3,16 tỷ đồng).

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Mặc dù đã xóa bài viết và xin lỗi nhưng Keihl vẫn bị chỉ trích - Ảnh: Internet

Bài viết của cô đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Cư dân mạng vô cùng bức xúc trước phát ngôn của cô nàng. Vì nhận được quá nhiều “gạch đá” từ dân mạng, sau đó không lâu Keihl đã phải xóa bỏ đoạn clip trên, đồng thời gửi lời xin lỗi và bảo chỉ đùa giỡn.

Hiện tại, vụ việc này vẫn đang gây bão trên mạng. Không chỉ người dân nước sở tại mà cư dân mạng ở nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng tỏ ra khó chịu với phát ngôn gây sốc của cô gái này. 

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Từ khóa:   Covid-19 nóng trên mạng xã hội phát ngôn gây sốc

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