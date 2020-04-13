Nhiễm Covid-19 nhưng vẫn mở cửa hàng bán bánh, người phụ nữ khiến gần 600 người bị vạ lây

Mặc dù bị nhiễm Covid-19 nhưng người phụ nữ này vẫn mở cửa hàng bán bánh, đi thăm họ hàng khiến gần 600 người bị vạ lây.

Hiện tại, số người nhiễm Covid-19 và tử vong trên thế giới không ngừng tăng lên mỗi ngày. Chính vì vậy, chính phủ nhiều nước đã ra lệnh cách ly xã hội để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tuy nhiên, trong khi cả thế giới đang gồng mình chống dịch, vẫn có không ít người tỏ ra dửng dưng. Mới đây, một người phụ nữ họ Wu (40 tuổi, sống tại Quảng Đông, Trung Quốc) vừa bị kết án 10 tháng tù vì tội cản trở việc phòng ngừa và điều trị các bệnh truyền nhiễm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội và gây hoang mang cho người dân địa phương.

Mặc dù nhiễm Covid-19 nhưng người phụ nữ này vẫn bán bánh, đi gặp họ hàng - Ảnh minh họa: Internet

Theo truyền thông địa phương, vào tháng 1 người phụ nữ này trở về từ Hồ Bắc, phải cách ly tại nhà 14 ngày. Tuy nhiên, bà Wu lại không tuân thủ quy định cách ly xã hội. Sau khi trở về, bà Wu không chỉ mở cửa hàng bán bánh pizza mà còn đến thăm họ hàng. Lúc này, dù đã có triệu chứng đau họng, ho nhưng người phụ nữ này vẫn đến cửa hàng tạp hóa. Trong khoảng thời gian đó, bà Wu đã giao ít nhất 200 đơn hàng cho khách.

Phải đến khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, ho, sốt, bà Wu mới đến bệnh viện kiểm tra. Vào ngày 7/2, người phụ nữ này nhận được kết quả dương tính với Covid-19. Vì hành vi của bà Wu, có khoảng 173 người buộc phải trải qua các biện pháp kiểm dịch trong thành phố và 401 người khác phải theo dõi sức khỏe y tế.

Theo thông tin từ tòa án tỉnh Quảng Đông, các trường hợp được xác nhận dương tính, nghi nhiễm hoặc từ chối điều trị kiểm dịch, cố tình che giấu lịch sử tiếp xúc khiến virus bị lây truyền trong cộng đồng, đều có thể cấu thành tội gây tổn hại đến an ninh công cộng và cản trở việc phòng ngừa, điều trị các bệnh truyền nhiễm.

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