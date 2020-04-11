Xót cảnh nữ sinh lên đồi bắt sóng 4G, dựng lều tạm để học online bất chấp mưa gió thời Covid-19

Hình ảnh xúc động ghi lại cảnh nữ sinh lên đồi bắt sóng 4G để học online bất chấp mưa gió khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Vì ảnh hưởng của Covid-19, nhiều trường học phải cho học sinh ở nhà, học online. Nhiều học sinh may mắn, được nằm nhà học với đầy đủ máy lạnh, sóng wifi phủ phê nhưng cũng có không ít người phải chật vật với việc học online. Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh xúc động ghi lại cảnh nữ sinh phải lên đồi dựng lều tạm, bắt sóng 4G để học online. Được biết, bức ảnh này do giảng viên Nguyễn Đức Tiến (Đại học Thương mại) chia sẻ kèm lời chú thích: “Không phải ai sinh ra đã may mắn nằm trong vùng phủ sóng 4G và wifi. Học online thời Covid-19. Cố lên nhé!”.

Hình ảnh xúc động gây xôn xao khắp các diễn đàn - Ảnh: Internet Để có sóng 4G học online, gia đình phải dựng chiếc lều tạm trên đồi cho nữ sinh này học cùng bạn bè trong xóm - Ảnh: Internet Hình ảnh 2 cô nữ sinh cặm cụi ngồi học trong chiếc lều lụp xụp trên đồi vắng khiến dân mạng không khỏi cay mắt. Được biết nữ sinh trong ảnh là Ma Thị Tươi, hiện đang là sinh viên năm 2 khoa Khách sạn - Du lịch của trường Đại học Thương mại và cô bạn hàng xóm. Dù trời mưa gió, nữ sinh này vẫn cố gắng theo học đầy đủ - Ảnh: Internet Chiếc lều này được bố của Tươi dựng cách đây khoảng 1 tháng, cách nhà khoảng 3km, nằm tại đỉnh Lân Luông, một thung lũng có độ dốc cao, vắng người qua lại. Để có thể bắt sóng 4G theo kịp bài vở, mỗi ngày Tươi cùng cô bạn hàng xóm phải vượt núi để đến đây học.

Câu chuyện của 2 nữ sinh này đã nhận được sự đồng cảm của đông đảo cư dân mạng - Ảnh: Internet Theo chia sẻ của người thân nữ sinh này trên Tổ quốc, nhiều khi gặp trời mưa bão, Tươi phải vội lấy áo mưa che cho máy tính còn bản thân chấp nhận ướt sũng. Vì chỉ khi lên đến lều điện thoại của Tươi mới có sóng, cô đành nhờ bạn ở thành phố cập nhật email hay thông báo mới của trường. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc học tập nhưng Tươi chưa từng nghĩ đến việc bỏ học. Bên cạnh đó, dù hoàn cảnh không mấy dư dả nhưng bố mẹ luôn cố gắng tạo điều kiện để Tươi được đi học.

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