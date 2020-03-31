Xúc động cảnh lá lành đùm lá rách trong mùa dịch Covid-19: ‘Nếu khó khăn cứ lấy 1 phần, nếu bạn ổn xin nhường lại’

Xã hội 31/03/2020 09:29

Dịch Covid-19 bùng phát khiến không ít người rơi vào cảnh khó khăn. Giữa lúc dịch bệnh hoành hành, truyền thống "lá lành đùm lá rách" tốt đẹp của người Việt Nam đang được phát huy.

Tính đến sáng 31/3, Việt Nam đã có 204 ca nhiễm Covid-19. Có thể nói dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Nhiều doanh nghiệp, cửa hàng phải tạm nghỉ nên không ít người mất việc, rơi vào cảnh túng thiếu. Nhiều người không có tiền trả tiền thuê trọ, chi phí sinh hoạt, thậm chí phải chạy ăn từng bữa.

Trước tình cảnh đó, nhiều người đã ra tay giúp đỡ những bà con có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ hành động ấm lòng của một hộ bán tạp hóa ở Bình Dương. 

dich covid 19 1
Câu chuyện 'lá lành đùm lá rách' mùa dịch Covid-19 khiến dân mạng ấm lòng - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, một tiệm tạp hóa nhỏ thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương đã chuẩn bị sẵn những phần quà gồm gạo, mì tôm, muối để mọi người đến lấy. Kèm theo đó, chủ tiệm còn nhắn nhủ: “Nếu khó khăn cứ lấy 1 phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác”. 

Theo chia sẻ của người đăng tải bài viết, gia đình này tại địa phương dù không mấy khá giả nhưng vẫn thường xuyên giúp đỡ mọi người. Dù chỉ là những phần quà nhỏ nhưng ắt hẳn sẽ giúp được nhiều người qua cơn đói trong mùa dịch bệnh. 

dich covid 19 2dich covid 19 3

dich covid 19 4
Nhiều nơi khác, người dân cũng chung tay cùng nhà nước chống dịch Covid-19 - Ảnh: FB

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện xúc động trên đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều người hết lòng khen ngợi hành động cao đẹp của gia đình này. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua nhanh để cuộc sống của mọi người có thể trở lại bình thường. 

Nha Trang: Hàng nghìn người tập trung tắm biển giữa lúc cả nước oằn mình chống dịch Covid-19

Nha Trang: Hàng nghìn người tập trung tắm biển giữa lúc cả nước oằn mình chống dịch Covid-19

Mặc dù chính quyền địa phương đã cảnh báo không tụ tập để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn có hàng nghìn người tụ tập tắm biển.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 hoàn cảnh khó khăn câu chuyện ấm lòng

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản