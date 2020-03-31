Xúc động cảnh lá lành đùm lá rách trong mùa dịch Covid-19: ‘Nếu khó khăn cứ lấy 1 phần, nếu bạn ổn xin nhường lại’

Dịch Covid-19 bùng phát khiến không ít người rơi vào cảnh khó khăn. Giữa lúc dịch bệnh hoành hành, truyền thống "lá lành đùm lá rách" tốt đẹp của người Việt Nam đang được phát huy.

Tính đến sáng 31/3, Việt Nam đã có 204 ca nhiễm Covid-19. Có thể nói dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Nhiều doanh nghiệp, cửa hàng phải tạm nghỉ nên không ít người mất việc, rơi vào cảnh túng thiếu. Nhiều người không có tiền trả tiền thuê trọ, chi phí sinh hoạt, thậm chí phải chạy ăn từng bữa.

Trước tình cảnh đó, nhiều người đã ra tay giúp đỡ những bà con có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ hành động ấm lòng của một hộ bán tạp hóa ở Bình Dương.

Câu chuyện 'lá lành đùm lá rách' mùa dịch Covid-19 khiến dân mạng ấm lòng - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, một tiệm tạp hóa nhỏ thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương đã chuẩn bị sẵn những phần quà gồm gạo, mì tôm, muối để mọi người đến lấy. Kèm theo đó, chủ tiệm còn nhắn nhủ: “Nếu khó khăn cứ lấy 1 phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác”.

Theo chia sẻ của người đăng tải bài viết, gia đình này tại địa phương dù không mấy khá giả nhưng vẫn thường xuyên giúp đỡ mọi người. Dù chỉ là những phần quà nhỏ nhưng ắt hẳn sẽ giúp được nhiều người qua cơn đói trong mùa dịch bệnh.

Nhiều nơi khác, người dân cũng chung tay cùng nhà nước chống dịch Covid-19 - Ảnh: FB

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện xúc động trên đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều người hết lòng khen ngợi hành động cao đẹp của gia đình này. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua nhanh để cuộc sống của mọi người có thể trở lại bình thường.

Nha Trang: Hàng nghìn người tập trung tắm biển giữa lúc cả nước oằn mình chống dịch Covid-19 Mặc dù chính quyền địa phương đã cảnh báo không tụ tập để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn có hàng nghìn người tụ tập tắm biển.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuc-dong-canh-la-lanh-dum-la-rach-trong-mua-dich-covid-19-neu-kho-khan-cu-lay-1-phan-neu-ban-on-xin-nhuong-lai-355378.html