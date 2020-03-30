Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 30/3: 203 ca dương tính, 53 bệnh nhân có kết quả âm tính 2-4 lần

Xã hội 30/03/2020 10:13

Ngày 30/3, Bộ Y tế công bố thêm 15 ca dương tính, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 203. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 30/3 nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Ngày 30/3, Bộ Y tế vừa ghi nhận thêm 15 ca dương tính với Covid-19, tính đến nay nước ta đã có 203 ca nhiễm. Dưới đây là tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 30/3.

203 ca dương tính, 3.215 ca nghi nhiễm

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Tổng quan tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 30/3 - Ảnh chụp màn hình

Hôm nay (30/3), Bộ Y tế vừa công bố thêm 15 ca mắc Covid-19. Có 13 người là nhân viên thuộc Công ty TNHH Trường Sinh, đây là đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai. 

Chủ tịch Hà Nội kiến nghị Thủ tướng cho công sở nghỉ việc

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Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị Thủ tướng cho phép một số cơ quan hành chính ở Hà Nội và các tỉnh nghỉ làm - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 5 thành phố trực thuộc trung ương do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì vào sáng 29/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã kiến nghị một số biện pháp mạnh mẽ hơn.

Theo đó, ông Chung đề nghị Thủ tướng cho phép một số cơ quan hành chính ở Hà Nội và kể cả các tỉnh nghỉ. Bên cạnh đó, ông cũng mong Thủ tướng ra lệnh cho không cho những người tạm trú về quê mà phải ở lại nơi tạm trú. Vì nếu những người này lây nhiễm mà chưa được phát hiện, họ sẽ mang dịch bệnh đến các tỉnh, thành.

Phải tìm ra 40.000 nghìn người ra vào ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai

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Từ ngày 10/3 đến 28/3, có khoảng 40.000 người ra vào Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Thanh niên, trong khoảng thời gian từ ngày 10/3 đến khi Bệnh viện Bạch Mai được phong tỏa hoàn toàn vào rạng sáng 28/3, đã có khoảng 40.000 người ra vào bệnh viện, cần phải tìm để theo dõi, sàng lọc, xử lý.

Bên cạnh đó, trong cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 5 thành phố trực thuộc trung ương do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì vào chiều 29/3, Bộ Y tế đánh giá tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã xuất hiện lây lan trong cộng đồng và sẽ có diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Nguyên nhân là do các trường hợp bệnh xâm nhập từ nước ngoài chưa được sàng lọc, phát hiện hoặc các trường hợp xâm nhập có mang virus nhưng không có triệu chứng lâm sàng.

Thêm 4 bệnh nhân được xuất viện, 65 ca âm tính với Covid-19

Vào ngày 29/3, 4 ca bệnh (65, 66, 79 và 90) tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi (TP. HCM) đã được điều trị khỏi và ra viện. Như vậy, tính đến ngày 29/3, Việt Nam đã chữa khỏi và cho xuất viện 25 trường hợp. Những ca bệnh còn lại hiện đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước.

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4 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi được xuất viện vào ngày 29/3 - Ảnh: Internet

Đến 29/3, đã có thêm 65 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19, trong số này có 53 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 2-4 lần.

Bên cạnh đó, cũng trong chiều 29/3, TS Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết có 5.000/7.000 mẫu bệnh phẩm của nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân, bệnh nhân, nhân viên dịch vụ tại bệnh viện đã cho kết quả âm tính. Không có thêm nhân viên y tế nào của Bệnh viện Bạch Mai mắc bệnh.

Thêm trường hợp trốn cách ly khi chưa xét nghiệm Covid-19, Sở Y tế Tây Ninh phải ra thông báo khẩn

Thêm trường hợp trốn cách ly khi chưa xét nghiệm Covid-19, Sở Y tế Tây Ninh phải ra thông báo khẩn

Tối 29/3, Sở Y tế Tây Ninh tiếp tục ra thông báo khẩn để thông tin, tìm kiếm nam thanh niên trốn cách ly.

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Từ khóa:   Covid-19 nhiễm Covid-19 tình hình Covid-19

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