Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 29/3: 188 ca dương tính, 3.215 người nghi nhiễm

Xã hội 29/03/2020 13:27

 Ngày 29/3, Bộ Y tế công bố thêm 14 ca dương tính, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 188. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 29/3 nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Ngày 29/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 14 ca dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước ta lên 188. Dưới đây là tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 29/3.

188 ca dương tính, hơn 3 nghìn người nghi nhiễm

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Tổng quan tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 29/3 - Ảnh chụp màn hình

Sáng 29/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 5 ca dương tính với Covid-19, tổng số ca bệnh hiện nay là 179. Bên cạnh đó, theo thông tin từ Bộ Y tế, cả nước hiện có 3.215 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi.

Điều đáng chú ý là đến hiện tại, đã có 16 ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai trong đó có 6 nhân viên thuộc công ty chuyên cung cấp thức ăn cho bệnh viện. Trước tình hình này, tối 28/3, chính quyền Hà Nội đã ra công điện khẩn đề nghị tất cả trường hợp sử dụng căng tin Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ ngày 10/3 đến 25/3, khẩn trương tự cách ly và liên hệ số điện thoại của Trung tâm kiểm soát bệnh tật để được tư vấn và lấy mẫu xét nghiệm.

Dồn lực dập dịch tại Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 28/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Bộ TT&TT, UBND TP. Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và các chuyên gia để triển khai công tác phòng chống dịch.

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Dồn lực dập dịch tại Bệnh viện Bạch Mai là một trong những nhiệm vụ cấp bách hiện nay - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc họp này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh hiện tại có 2 ổ dịch cần đặc biệt lưu ý đó là ổ dịch tại quán bar Buddha (TP. HCM) và ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Do Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện tuyến cuối, mỗi ngày có hàng chục nghìn người qua lại và trong những ngày qua UBND TP Hà Nội đã rất chủ động, tích cực, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai thực hiện các biện pháp cần thiết.

Phó Thủ tướng khẳng định, thời gian sắp tới các cơ quan lãnh đạo sẽ quyết liệt hơn, lên danh sách tất cả những người đã đến bệnh viện từ ngày 12/3 đến nay. Không chỉ riêng thành phố Hà Nội mà những tỉnh thành có người đến Bệnh viện Bạch Mai đều phải vào cuộc quyết liệt. Bên cạnh đó, ông Vũ Đức Đam còn cho rằng các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để dập bằng được ổ dịch này.

60 ca nhiễm Covid-19 đã âm tính, 1 ca rất nặng được tự thở

Theo thông tin trên Tiền Phong, mới đây Tiểu ban Điều trị bệnh nhân Covid-19 xác nhận đã có 60 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó, đã có 27 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2. Ngoài ra 7 bệnh nhân số 45, 53, 64, 65, 66, 79 và 90 điều trị tại Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi đã khỏi bệnh, dự kiến sẽ được ra viện, chuyển đến cơ sở khác để theo dõi vào ngày 29, 30/3.

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Hiện tại đã có 60 bệnh nhân âm tính lần 1 với Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến 3 ca bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, đã có 1 bệnh nhân rút ống thở, tự thở được trong đêm 28/3. Một bệnh nhân người Anh đang tiến triển khá hơn. Còn bệnh nhân chạy ECMO ở ngày thứ 10 cũng đã khá lên.

Hạ Long: Sau 22 giờ ra đường không có lý do chính đáng sẽ được đưa về khu tập trung

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Sau 22 giờ, người dân tại Hạ Long ra đường không có lý do chính đáng sẽ được đưa về các khu tập trung - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc họp trực tuyến vào chiều 28/3, ông Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) khuyến cáo người dân ở nhà sau 22 giờ bắt đầu từ ngày 29/3. Các trường hợp người dân ra đường sau thời điểm này mà không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa, trường học trên địa bàn. 

BV Bạch Mai ghi nhận 16 ca mắc Covid-19, trong đó có 6 nhân viên công ty Trường Sinh chuyên cung cấp dịch vụ cho viện

BV Bạch Mai ghi nhận 16 ca mắc Covid-19, trong đó có 6 nhân viên công ty Trường Sinh chuyên cung cấp dịch vụ cho viện

Tính đến sáng 29/3, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 16 người mắc Covid-19, gồm những người làm trong phạm vi viện, bệnh nhân và thân nhân.

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Từ khóa:   Covid-19 nhiễm Covid-19 dương tính với Covid-19

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