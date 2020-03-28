Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 28/3: 174 ca dương tính, 20 ca được chữa khỏi

Ngày 28/3, Bộ Y tế vừa công bố thêm 11 ca dương tính với Covid-19 , nâng tổng số ca bệnh ở nước ta lên 174. Dưới đây là tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 28/3 .

Tính đến sáng nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 75.085 người. Trong đó, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 38.372 người.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có 174 người dương tính với Covid-19. Trong 5 ca công bố vào tối 28/3, có 3 ca liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

3 bệnh nhân tại Đà Nẵng được xuất viện, thêm 21 bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện

Sáng 27/3, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết 3 bệnh nhân 22, 23 và 35 đã được xuất viện. Tuy nhiên, sau khi ra viện 2 bệnh nhân người Anh (số 22 và 23) tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân 35 tiếp tục được cách ly và theo dõi tại nhà 14 ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 20 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được chữa khỏi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 20 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được chữa khỏi - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tổ quốc, tính đến 19 giờ tối 27/3, đã có 51 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có kết quả âm tính từ 1 đến 4 lần. Trong đó, có 21 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2. 7 bệnh nhân âm tính trên 3 lần đã khỏi bệnh bao gồm các bệnh nhân: 45, 53, 64, 65, 66, 79, 90. Dự kiến từ ngày 29 đến 30/3, 7 bệnh nhân này sẽ được ra viện, chuyển đến cơ sở khác để theo dõi sức khỏe.

Cũng theo nguồn tin trên, đến nay 1 trong 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đã có nhiều tiến triển, không còn phải thở máy xâm nhập.

Kết quả xét nghiệm 5.000 người ở Bệnh viện Bạch Mai

Theo thông tin trên Gia đình và Xã hội, sáng 28/3, Bộ Y tế thông báo Bệnh viện Bạch Mai đã xét nghiệm tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân với 5.000 mẫu, trong đó phát hiện có 2 ca dương tính. Sau đó, bệnh viện đã chủ động tiến hành cách ly bệnh nhân và người tiếp xúc gần, tiến hành khử khuẩn khu nhà ăn.

Bệnh viện Bạch Mai được xem là 1 trong những ổ dịch lớn tại Hà Nội - Ảnh minh họa: Internet

Riêng với 3 khoa phát hiện có người nhiễm Covid-19, kết quả xét nghiệm tất cả nhân viên đều cho kết quả âm tính. Bệnh viện Bạch Mai hiện đang tiến hành các biện pháp kiểm soát, tạm dừng đón tiếp bệnh nhân và thực hiện cách ly toàn bệnh viện để đảm bảo an toàn cho nhân viên bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị tất cả người nhà, người thân, những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ 13/3/2020 đến nay cần liên lạc, khai báo y tế với cơ sở y tế gần nhất.

Quyết không có đến 1.000 ca nhiễm đến cuối tháng 3

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 ngày 27/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết theo thống kê trên thế giới, thời gian chung để số ca nhiễm Covid-19 từ 100 lên 1.000 khoảng 9 ngày. Nếu suy luận theo logic đó, thì đến hết ngày 31/3, chúng ta có khả năng có 1.000 ca nhiễm. Tuy nhiên, theo ông Vũ Đức Đam, hiện chúng ta đã và đang kiểm soát tốt các điểm được tạm gọi là ổ dịch, thậm chí tiếp cận những nơi bị coi là ổ dịch tiềm năng để khoanh vùng, dập dịch ngay.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quyết không để nước ta có đến 1.000 ca nhiễm cho đến cuối tháng 3 - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng cho rằng nếu chúng ta thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và khuyến cáo của các cơ quan y tế thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công như giai đoạn 1 và quyết tâm để không có đến 1.000 ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam.