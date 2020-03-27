Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 27/3: 163 ca nhiễm, 3 ca liên quan đến quán bar Buddha

Giữa tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19 , Thủ tướng chính phủ đã đưa ra nhiều chỉ thị mới để ngăn chặn tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Dưới đây là tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 27/3 .

Cũng trong ngày 26/3, Bộ Y tế công bố hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 mới. Đây là hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 phiên bản lần thứ 3.

Tối 27/3, Bộ Y tế công bố thêm 10 người dương tính với Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân lên 163 người. Bên cạnh đó, hiện tại đã có 57.104 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe . Trong đó, có 28.464 trường hợp cách ly tại nhà. Ngoài ra còn có 1.729 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đang được theo dõi.

Thêm 3 bệnh nhân được điều trị khỏi Covid-19

3 bệnh nhân sẽ được chuyển sang cơ sở y tế khác để theo dõi sức khỏe vào hôm nay (27/3) - Ảnh minh họa: Internet

Tính đến thời điểm hiện tại, trong số 153 ca bệnh mắc Covid-19 tại nước ta đã có 17 ca khỏi bệnh hoàn toàn và được xuất viện (trong đó giai đoạn 1 là 16 ca, giai đoạn 2 là 1 ca). Theo thông tin trên Tiền phong, tính đến tối 26/3, đã có 37 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, trong đó có 27 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1, 2 bệnh nhân âm tính lần 2, 4 bệnh nhân âm tính lần 3, đặc biệt có 4 bệnh nhân đã âm tính 4 lần là 29, 45, 53 và 66. Dự kiến vào hôm nay (27/3), 3 bệnh nhân 45, 53 và 66 sẽ được chuyển sang cơ sở khác để theo dõi sức khỏe.

Theo Tuổi trẻ, tối 26/3, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết 3 bệnh nhân đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp và sẽ được xuất viện vào hôm nay (27/3), đó là các bệnh nhân số 22, 23 và 35.

Cấm tụ tập nhiều hơn 10 người tại những thành phố có dịch

Thủ tướng yêu cầu cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện - Ảnh: Internet

Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 vào sáng 26/3, Thủ tướng chính phủ yêu cầu đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh tại Hà Nội, TP. HCM, kể cả Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng. Theo thông tin trên Tiền phong, Thủ tướng cũng yêu cầu cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện.

TP. HCM tạm dừng dịch vụ đặt xe công nghệ, chở khách liên tỉnh

TP. HCM tạm dừng dịch vụ đặt xe công nghệ, chở khách liên tỉnh từ 18 giờ ngày 27/3 - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh với các cơ sở, ngành diễn ra vào chiều 26/3, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết từ 18 giờ ngày 27/3, trừ xe làm nhiệm vụ y tế, chống dịch Covid-19 và xe làm nhiệm vụ công cộng, tất cả dịch vụ đặt xe công nghệ, xe chở khách liên tỉnh sẽ bị tạm dừng.

Theo thông tin trên Pháp luật TP. HCM, quy định này sẽ áp dụng trong vòng 15 ngày. Bên cạnh đó, đối với các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, ông Phong đề nghị tạm dừng hoặc tổ chức rất ít chuyến đi.

600.000 lao động mất việc tại TP. HCM sẽ được hỗ trợ

TP. HCM sẽ hỗ trợ 600.000 lao động mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 - Ảnh: Internet

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 vào chiều 26/3, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết dịch bệnh khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, ảnh hưởng rất lớn đến người lao động. Chính vì vậy, vào ngày 25/3, Thường vụ Thành ủy đã họp và thống nhất các cán bộ, công chức sẽ giảm một nửa phần thu nhập tăng thêm năm nay, dành số tiền đó hỗ trợ người lao động mất việc làm, không có thu nhập để nuôi bản thân và nuôi con. Theo đó, số tiền này sẽ đủ để hỗ trợ 600.000 lao động với mức 1 triệu đồng/tháng.

Đề nghị cưỡng chế người không đeo khẩu trang ra đường tại TP. HCM

Bí thư TP. HCM đề nghị cưỡng chế người không đeo khẩu trang ra đường - Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong buổi họp giao ban trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM vào chiều 26/3, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã đề nghị Chủ tịch UBND TP. HCM ra chỉ thị từ ngày 27/3, người dân ra đường đều bắt buộc phải đeo khẩu trang. Những người không thực hiện sẽ bị cưỡng chế đeo và lập biên bản xử phạt hành chính.