Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 26/3: 153 ca nhiễm, Cần Thơ và Hà Tĩnh ghi nhận ca bệnh đầu tiên

Xã hội 26/03/2020 09:10

Ngày 26/3, Bộ Y tế công bố thêm 12 ca dương tính với Covid-19 nâng tổng số bệnh nhân tại nước ta lên 153. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 26/3 nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Tính đến thời điểm hiện tại (26/3), nước ta đã có tổng cộng 153 ca dương tính với Covid-19. Dưới đây là tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 26/3.

153 ca nhiễm, gần 45 nghìn người đang cách ly

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Cập nhật tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 26/3 - Ảnh chụp màn hình

Hôm nay (26/3), Bộ Y tế công bố thêm 12 ca dương tính với Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên 153 người. Trong đó, Hà Tĩnh và Cần Thơ là 2 tỉnh vừa ghi nhận ca bệnh đầu tiên.

Bên cạnh đó, theo thông tin của Bộ Y tế, hiện có 1.643 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi. Còn có 44.995 người đang cách ly (trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 26.135 trường hợp).  

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Hiện Việt Nam đã có 153 ca dương tính với Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Việt Nam hoàn thành phác đồ điều trị Covid-19

Theo thông tin trên Tiền phong, Bộ Y tế Việt Nam đã hoàn thiện phác đồ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, dự kiến sẽ ban hành trong ngày 26/3, sau đó các đơn vị liên quan sẽ tập huấn phổ biến cho các tuyến y tế về vấn đề này.

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Bộ Y tế dự kiến sẽ ban hành phác đồ điều trị Covid-19 vào ngày 26/3 - Ảnh: Internet

 Sân bay Nội Bài ngừng đón người Việt Nam về nước

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Từ 0 giờ ngày 26/3 các hãng hàng không sẽ ngừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam từ nước ngoài về sân bay Nội Bài (Hà Nội) - Ảnh minh họa: Internet

Vì tình hình các khu cách ly tại thành phố Hà Nội hiện nay đã quá tải, không thể tiếp nhận thêm người nên Bộ GTVT đã yêu cầu Cục Hàng không thông báo đến các hãng hàng không tạm dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam từ nước ngoài về sân bay Nội Bài. 

Thời điểm áp dụng kể từ 0 giờ ngày 26/3 đến hết ngày 31/3. Trước đó, vào chiều 23/3, Bộ GTVT cũng đã có công văn hỏa tốc gửi Cục Hàng không yêu cầu tạm ngừng đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất từ 0 giờ ngày 25/3.

Bộ Y tế lập tổ công tác đặc biệt xử lý ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai

Theo thông tin trên Zing, sau khi ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Bộ Y tế vừa lập tổ công tác đặc biệt để xử lý dịch bệnh tại đây. Tổ công tác có vai trò giúp Ban Chỉ đạo quốc gia điều hành công tác phòng bệnh, giám sát dịch tễ, điều tra ca bệnh Covid-19 đã xác định cũng như những ca bệnh mới đồng thời điều hành xử lý môi trường tại Bệnh viện Bạch Mai.

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Bộ Y tế đã lập tổ công tác đặc biệt để xử lý ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, 3 trường hợp mắc Covid-19 ở bệnh viện này bao gồm 2 nhân viên y tế và 1 bệnh nhân. Hiện tại Bệnh viện Bạch Mai đã phải dừng khám theo yêu cầu, dừng khám tại khoa, đóng cửa nhà tang lễ, chỉ tiếp nhận các trường hợp cấp cứu. Những bệnh nhân đã đủ điều kiện xuất viện cũng sẽ phải tiếp tục ở lại bệnh viện. 

TP.HCM: Cách ly 53 nhân viên y tế Bệnh viện huyện Bình Chánh tiếp xúc với người dương tính Covid-19 tại đám tang

TP.HCM: Cách ly 53 nhân viên y tế Bệnh viện huyện Bình Chánh tiếp xúc với người dương tính Covid-19 tại đám tang

Ngoài 53 nhân viên y tế đang được cách ly tại Hóc Môn, ngành chức năng đang khẩn trương rà soát những người khác có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính Covid-19 tại một đám tang.

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