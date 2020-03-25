Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 25/3: 141 ca nhiễm, thêm 1 bác sĩ mắc bệnh

Xã hội 25/03/2020 08:23

Tối 25/3, Bộ Y tế công bố thêm 7 ca dương tính với Covid-19 nâng tổng số bệnh nhân ở nước ta lên 141. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 25/3 nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Tính đến 8h tối nay (25/3), nước ta đã có 141 ca dương tính với Covid-19, 1.596 trường hợp nghi nhiễm và cách ly 46.933 người. Sau đây là tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 25/3.

141 ca nhiễm, 1 bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện bệnh nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh mắc bệnh

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Tổng quan tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 25/3 - Ảnh chụp màn hình

Tối 25/3, Bộ Y tế công bố thêm 7 ca dương tính với Covid-19. Trong đó, bệnh nhân 141 là bác sĩ, 29 tuổi, làm việc tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bác sĩ bị lây khi thao tác thiết lập máy thở cho BN28, bị phơi nhiễm cùng ngày với một bác sĩ khác cùng làm việc tại Khoa này (BN116).

Tạm dừng hoạt động 1 công ty ở Đồng Nai vì được xác định là ổ dịch

Theo đó, ca bệnh 124 có quốc tịch Brazil, trú tại quận 2, TP.HCM làm việc tại công ty TNHH Giày Gia Định có 1 chi nhánh tại quận 2 và 1 chi nhánh tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin trên Tiền phong, trong thời gian phát bệnh, bệnh nhân này đã đến chi nhánh công ty ở tỉnh Đồng Nai. Hiện có tổng số 11 người tiếp xúc gần với bệnh nhân, trong đó có 3 người về TP.HCM, 8 người còn lại ở Đồng Nai.

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1 công ty ở Đồng Nai tạm đóng cửa đóng cửa - Ảnh: Internet

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, bệnh nhân 124 ở TP.HCM nên không công nhận là ca bệnh ở Đồng Nai. Tuy nhiên, bệnh nhân đã đến Đồng Nai trong thời gian phát bệnh, phạm vi hoạt động giới hạn ở công ty TNHH Gia Định. Do đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Nai đã xác định công ty này là ổ dịch, tiến hành cách ly tập trung 8 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.

Bên cạnh đó, đơn vị này tiếp tục điều tra hơn 100 người khác của Công ty Gia Định, tiến hành cho cách ly. Ngay trong ngày 24/3, Công ty Gia Định đã cho công nhân nghỉ việc và đề nghị các công nhân nhanh chóng tiến hành khai báo y tế.

Nhà hàng, phòng gym, salon tóc, quán nhậu ở Sài Gòn đồng loạt đóng cửa

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18 giờ ngày 24/3, hàng loạt nhà hàng, phòng gym, salon tóc phải đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh: Internet

Chiều 24/3, UBND TP.HCM đã có ý kiến chỉ đạo đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ như khu vui chơi giải trí, quán bar, beer club, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ từ 30 người trở lên), phòng gym, cơ sở làm đẹp… trên địa bàn thành phố tạm ngưng hoạt động kể từ 18 giờ ngày 24/3 đến hết ngày 31/3.

Mặc dù chỉ thị này đưa ra khá gấp rút nhưng đa số các cửa hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố đều chấp hành nghiêm, đóng cửa đúng quy định để phòng dịch Covid-19. 

Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân nhường khẩu trang y tế cho y bác sĩ

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Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân sử dụng khẩu trang vải, nhường khẩu trang y tế cho các y bác sĩ - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kêu gọi người dân nhường khẩu trang y tế cho cán bộ, nhân viên y tế trong công tác tiếp xúc, điều trị cho người bệnh. Hiện nay, nước ta đã sản xuất được khẩu trang vải 3 - 4 lớp có thể ngăn ngừa giọt bắn, kháng khuẩn ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 nên người dân có thể an tâm sử dụng.

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 24/3: 134 ca dương tính, nhiều ca nhiễm đã xét nghiệm âm tính 1-3 lần

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 24/3: 134 ca dương tính, nhiều ca nhiễm đã xét nghiệm âm tính 1-3 lần

Tính đến tối 24/3, Việt Nam có tổng cộng 134 ca dương tính. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 24/3 nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

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