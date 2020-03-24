Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 24/3: 134 ca dương tính, nhiều ca nhiễm đã xét nghiệm âm tính 1-3 lần

Xã hội 24/03/2020 08:47

Tính đến tối 24/3, Việt Nam có tổng cộng 134 ca dương tính. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 24/3 nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Ngày 24/3, Bộ Y tế công bố thêm 11 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước ta lên 134 trường hợp. Sau đây là thông tin tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 24/3

134 ca nhiễm, 4/9 trường hợp liên quan tới quán bar Buddha

Tinh hinh dich covid 19 tai viet nam ngay 1
Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 24/3 - Ảnh chụp màn hình

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 132 ca nhiễm Covid-19. Trong đó có 3 nhân viên y tế dương tính với Covid-19. Cụ thể, nữ bệnh nhân 86 (54 tuổi), điều dưỡng của Phòng khám ngoại trú HIV - Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân 87 cũng là nữ, 37 tuổi, làm việc tiếp đón tại khu cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân 116 là nam, 29 tuổi, bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. 

Tinh hinh dich covid 19 tai viet nam ngay 2
Hiện đã có 3 nhân viên y tế bị nhiễm Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều ca nhiễm Covid-19 đã xét nghiệm âm tính 1-3 lần

Theo thông báo của Bộ Y tế, trong số các bệnh nhân đang điều trị nhiễm Covid-19, hiện có 11 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-3 lần. Trong số này hiện đã có 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 2 lần liên tiếp, đó là bệnh nhân số 24 và số 27. Đặc biệt, bệnh nhân số 17 đã 3 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với COVID-19.

Nhiều bệnh nhân khác cũng có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần với COVID-19, đó là bệnh nhân số 25, bệnh nhân số 59, bệnh nhân số 72. Đặc biệt, bệnh nhân số 21 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 22/3.

Bến Tre cách ly gần 1.600 người liên quan đến ca 123

Theo đó, bệnh nhân 123 là nữ, 17 tuổi sống tại Sarawar (Malaysia) được 3, 4 tháng. Ngày 17/3/2020, bệnh nhân từ Malaysia sang Bandar Seri Begawa - Brunei, lên chuyến bay của hãng hàng không Royal Brunei Airline số hiệu BI381, số ghế 27K tới sân bay Tân Sơn Nhất buổi trưa cùng ngày.

Bệnh nhân về Bến Tre trên chuyến xe lúc 15 giờ 30 chiều ngày 17/3/2020 của nhà xe Công Tạo và được bạn đón về nhà, tự cách ly tại nhà. 

Ngày 21/3/2020, bệnh nhân được lấy mẫu giám sát cho những người từ Malaysia về và chưa ghi nhận triệu chứng bệnh. Số người tiếp xúc khi cách ly tại nhà là 2 người và hiện chưa có dấu hiệu bệnh. Viện Pasteur TP. hồ Chí Minh kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 22/3/2020.

Tinh hinh dich covid 19 tai viet nam ngay 3
Sau khi cô gái 17 tuổi được xác nhận dương tính với Covid-19, tỉnh Bến Tre tiến hành cách ly gần 1.600 người - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến trường hợp trên, sáng 23/3, UBND tỉnh Bến Tre đã có quyết định cách ly 1.588 người của 480 hộ dân tại ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng yêu cầu những người từng tiếp xúc với bệnh nhân tự giác đến cơ quan chức năng khai báo.

3 bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng rất nặng, 8 ca diễn biến nặng

Tinh hinh dich covid 19 tai viet nam ngay 4
Trong số 123 bệnh nhân nhiễm Covid-19, có 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, 8 người có tiến triển nặng hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, tính đến 23/3, có 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, đang được điều trị tích cực và 8 bệnh nhân có tiến triển nặng hơn trước. Các bệnh nhân khác có sức khỏe ổn định, trong đó có 18 trường hợp đã có kết quả âm tính lần một.

Tạm dừng đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất

Tinh hinh dich covid 19 tai viet nam ngay 5
Từ 0 giờ ngày 25/3, tạm dừng đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài đến sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh minh họa: Internet

Theo Tiền phong, ngày 21/3, Văn phòng Chính phủ có Thông báo ý kiến Thủ tướng yêu cầu: Tiếp tục hạn chế kịp thời, tối đa và giãn cách các chuyến bay vận chuyển hành khách từ nước ngoài vào Việt Nam, kể cả đối với hãng hàng không nước ngoài vì dễ dẫn đến quá tải các khu cách ly.

Do các khu cách ly tại khu vực TP. HCM không còn khả năng tiếp nhận thêm các trường hợp cách ly nên Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không thông báo đến tất cả các hãng hàng không dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam từ nước ngoài đến sân bay Tân Sơn Nhất. Quyết định này được áp dụng từ 0 giờ ngày 25/3 đến hết ngày 31/3/2020.

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 23/3: 123 ca nhiễm, bệnh nhân 116 là bác sĩ

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 23/3: 123 ca nhiễm, bệnh nhân 116 là bác sĩ

Hôm nay, Bộ Y tế mới công bố thêm 10 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số trường hợp dương tính lên 123. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 23/3 nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

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