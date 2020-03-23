Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 23/3: 123 ca nhiễm, bệnh nhân 116 là bác sĩ

Xã hội 23/03/2020 08:45

Hôm nay, Bộ Y tế mới công bố thêm 10 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số trường hợp dương tính lên 123. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 23/3 nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Ngày 23/3, Bộ Y tế công bố thêm 10 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước ta lên 123 trường hợp. Sau đây là thông tin tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 23/3. 

123 ca mắc Covid-19

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 123 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, ca bệnh 116 là bác sỹ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, tham gia chống dịch Covid-19 từ ngày 31/1/2020. Ca bệnh 117 và 118 ở Long An và An Giang, đều về từ Campuchia. 3 ca 119, 120 và 121 đều ở TP.HCM. Ca 122 là nữ, 24 tuổi, quê Can Lộc (Hà Tĩnh). Bệnh nhân là nhân viên quán rượu tại Bangkok (Thái Lan), có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang. 

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Bản đồ tổng quan tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 23/3 - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, tính đến sáng 22/3, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe là 52.790 trường hợp (trong đó, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 30.295 người). Tổng số trường hợp nghi ngờ đang phải theo dõi, cách ly là 645 người.

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Tính đến sáng 23/3, Việt Nam đã có 116 ca dương tính với Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Ca nhiễm số 100 đi lễ 5 lần/ngày dù đang phải cách ly tại nhà

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ca nhiễm số 100 là nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Quận 8, TPHCM. Tiền sử bệnh đái tháo đường và viêm khớp. Ngày 3/3/2020, bệnh nhân từ Kuala Lumpur - Malaysia về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không AsiaAir số hiệu AK524. Bệnh nhân được hướng dẫn tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên trong thời gian từ ngày 4/3/2020 đến ngày 17/3/2020, bệnh nhân có đi lễ 5 lần/ngày tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar - số 157B/9 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM.

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Mặc dù đang trong thời gian cách ly nhưng ca nhiễm thứ 100 vẫn đi lễ 5 lần/ngày - Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày 18/3/2020, mặc dù bệnh nhân chưa có dấu hiệu bệnh nhưng vẫn được Trung tâm Y tế Quận 8 lấy mẫu giám sát theo nhóm đối tượng dự lễ hội từ Malaysia. Viện Pasteur TP.HCM kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 22/3/2020. Hiện bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đích thân kiểm tra công tác phòng chống dịch của quân đội

Theo thông tin trên Tiền phong, chiều 22/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc Phòng) để làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng, được kết nối trực tiếp với 50 điểm cầu trong toàn quân. Tại đây, thủ tướng đã biểu dương lực lượng khoa học trong Quân đội đã có nhiều đóng góp trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19. 

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Chiều 22/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh: Tiền phong

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Ý kiến của những người tại khu cách ly đã nói lên tinh thần quân với dân một ý chí, trong đó Quân đội là lực lượng tiên phong để thực hiện chủ trương của Nhà nước bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân”.

Phong tỏa nhiều chung cư cao cấp tại TP.HCM

Trước tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19 tại TP.HCM, nhiều chung cư cao cấp đã được phong tỏa để tránh lây lan trong cộng đồng. 

Theo đó, vào đêm 21/3 khu B tòa nhà T4 thuộc chung cư Masteri Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) đã được phong tỏa. Nguyên nhân của việc phong tỏa là do có cư dân tại đây tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 91 dương tính với Covid-19.

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Để phòng chống dịch bệnh lây lan, nhiều chung cư tại TP.HCM đã được phong tỏa - Ảnh: Internet

Cũng trong tối 21/3, khu A của tòa Central 2 (C2) khu đô thị Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cũng được phong tỏa. Trước đó, ban quản lý tòa nhà đã phát thông báo đến cư dân về trường hợp một người dân tại đây có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao. Được biết, toàn bộ gia đình người này đã được đưa đi cách ly tập trung.

Sáng 22/3, toàn bộ khu A1 chung cư Gold View thuộc phường 1, quận 4 (TP.HCM) cũng được cách ly do có 2 cư dân sống tại đây tiếp xúc với bệnh nhân thứ 91 dương tính với Covid-19.

Trước đó, từ ngày 19/3, hai chung cư khác thuộc TP.HCM cũng bị phong tỏa là M-One Nam Sài Gòn (Tân Kiểng, quận 7) và The Ascent (Thảo Điền, quận 2) do có cư dân dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân 107 là con gái, sống cùng nhà với nữ điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai nhiễm Covid-19

Bệnh nhân 107 là con gái, sống cùng nhà với nữ điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai nhiễm Covid-19

Bộ Y tế vừa công bố 14 bệnh nhân mới mắc Covid-19. Trong đó có bệnh nhân số 107 được xác định là nhân viên thiết kế đồ họa, là con gái và sống cùng bệnh nhân số 86 - một trong hai điều dưỡng của bệnh viện Bạch Mai có kết quả xét nghiệm dương tính trước đó.

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Từ khóa:   SARS-CoV-2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tình hình dịch corona tại việt nam

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