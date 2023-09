Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 123 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, ca bệnh 116 là bác sỹ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, tham gia chống dịch Covid-19 từ ngày 31/1/2020. Ca bệnh 117 và 118 ở Long An và An Giang, đều về từ Campuchia. 3 ca 119, 120 và 121 đều ở TP.HCM. Ca 122 là nữ, 24 tuổi, quê Can Lộc (Hà Tĩnh). Bệnh nhân là nhân viên quán rượu tại Bangkok (Thái Lan), có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang.

Bản đồ tổng quan tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam ngày 23/3 - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, tính đến sáng 22/3, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe là 52.790 trường hợp (trong đó, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 30.295 người). Tổng số trường hợp nghi ngờ đang phải theo dõi, cách ly là 645 người.