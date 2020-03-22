Chuyện cảm động mùa dịch Covid-19: Phải nghỉ việc, ông chồng nói dối vợ tăng ca, làm đủ việc để kiếm tiền

Xã hội 22/03/2020 14:37

Câu chuyện cảm động về một ông chồng vì muốn kiếm thêm tiền cho vợ con trong mùa dịch Covid-19 khiến ai nấy đều không khỏi xúc động.

Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Chính vì vậy không ít công ty phải cắt giảm biên chế, khiến nhiều người rơi vào cảnh thất nghiệp. Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện cảm động kể về hoàn cảnh của một ông chồng vì thương vợ con mà sẵn sàng nói dối tăng ca, ra ngoài làm thêm những công việc nặng nhọc được dân mạng chia sẻ không ngừng.

Cụ thể câu chuyện được một chàng trai kể lại trên các diễn đàn: “Hôm nay mình dọn nhà, đồ đạc nhiều quá, không bê hết lên tầng được, nên đăng vào nhóm shipper Hà Nội, ngắn gọn: ‘Cần 2 anh em thiện lành, bê giúp em ít đồ lên tầng 4, khoảng 1 tiếng, công 250 nghìn gửi 2 anh em. 

Quả status vừa đăng 3 phút, thấy luôn 1 cuộc gọi điện thoại, khẩn khoản xin nhận việc, ổng bảo chỉ có một mình, nhưng mà có thể gọi thêm người, qua luôn bây giờ. Mình tặc lưỡi gửi địa chỉ, đúng 5 phút sau thấy ông ấy cùng một chú Grab chạy đến.

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Câu chuyện cảm động được một người dùng Facebook chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Thực sự khá bất ngờ, vì nhìn ông ý kiểu dân văn phòng trí thức, áo sơ mi, quần âu, giày tây, có cặp da đàng hoàng, lịch sự bảo mình vừa gọi cho bạn xin nhận việc, bạn hướng dẫn công việc giúp mình nhé. Còn mình thì hỏi đi hỏi lại có phải số điện thoại vừa gọi kia hay không. Hướng dẫn xong việc, ông ý cởi giày tây, chắc là sợ hỏng giày, xắn tay áo vào bê đồ, mình biết ý, bảo anh khoác tạm cái áo nắng của e cho đỡ bẩn áo, ông ý cảm ơn, mặc nhưng lát sau lại tháo ra vì nóng.

Đang làm thì ổng nhận được cuộc điện thoại hình như từ vợ, ông ý đang thở hồng hộc nhưng vẫn cố nói nhẹ nhàng: ‘Hôm nay công ty anh tăng ca, em và con ăn trước đi kẻo đói, lát nữa anh về ăn sau…’. Mình hỏi anh làm công ty nào, ông bảo: ‘Anh đang làm bên nội thất, mà đợt này công ty nghỉ do dịch, nên cứ kiếm việc linh tinh mà làm thôi…’.

Xong việc ông ấy còn tiếc rẻ: ‘Biết thế từng này đồ anh nhận một mình thôi, làm lâu chút cũng được, vì chả có đồ gì nặng lắm’. Mình đưa tiền, thấy tay anh ấy phồng đỏ lên, run run nhận, cất vào ví, ở ví có để ảnh vợ con.

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Bức ảnh được người này đăng trên Facebook - Ảnh: Facebook

Thực ra động lực để người đàn ông đi làm bất chấp công việc và dịch bệnh là tấm ảnh đấy. Trước đây, mình từng xem một đoạn quảng cáo, người bố thất nghiệp, nhưng hàng ngày vẫn đóng comple ra đường đúng giờ làm, rồi đi kiếm việc linh tinh, để vợ con yên tâm và tự hào rằng bố vẫn có công việc ổn định. Cứ ngỡ chỉ có trong phim, nay mới gặp ngoài đời.

Mình chưa có gia đình, có thể không hiểu hết được suy nghĩ của người chồng người cha. Thôi thì cũng chỉ biết chúc cho anh kiếm được nhiều đơn, lắm việc mà có tiền nuôi vợ con, qua được đợt dịch khó khăn này. Còn chị vợ của anh, chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong tháng 3 này đấy!”. 

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện này đã gây bão mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Hầu hết mọi người đều khen ngợi người chồng và bày tỏ sự ngưỡng mộ đến chị vợ may mắn. 

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Bức ảnh xúc động: Cụ bà ngồi một mình giữa phố vắng, cố bán hết mâm bánh để mưu sinh

Nhiều giờ qua, bức ảnh xúc động ghi lại cảnh một bà cụ lẻ loi bán hàng giữa đêm khiến cộng đồng mạng không khỏi chạnh lòng.

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Từ khóa:   Covid-19 gây bão mạng xã hội câu chuyện xúc động

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