Bức ảnh gây xúc động nhất ngày: Vợ mệt mỏi ngủ thiếp trong tay chồng trên đường mưu sinh

Có lẽ vì lao động vất vả nên người vợ đã ngủ gật trong vòng tay chồng. Bức ảnh xúc động này gây xôn xao khắp các diễn đàn Facebook.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh xúc động ghi lại hình ảnh của đôi vợ chồng trên đường nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Đoạn clip này được một người dùng Facebook chia sẻ với tiêu đề: “Giấc mơ hoa hồng”. Theo đó, trên đường chạy từ Thanh Xuân về Nam Thăng Long (Hà Nội), người vợ đã ngủ gật trong vòng tay chồng. Người chồng vừa kiên nhẫn cho vợ dựa vào, vừa lái chiếc xe chở đầy hoa hồng mang đi bán.

Bức ảnh gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã gây bão mạng xã hội. Hình ảnh tình cảm của đôi vợ chồng khiến ai nấy đều vô cùng xúc động. Hầu hết mọi người đều không khỏi ngưỡng mộ tình cảm của cặp đôi. Tuy nhiên, có không ít người cho rằng điều này có phần nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng đến an toàn của bản thân cũng như mọi người xung quanh.

Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ tình yêu của cặp vợ chồng này - Ảnh: Internet

“Nhìn anh chị mà thấy cả một bầu trời hạnh phúc. Dù cuộc sống có khó khăn, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau như thế là đủ”, L.H bình luận.

“Nhưng mà anh chị chạy xe vậy có phần nguy hiểm quá. Chị ngồi vậy, tay lái của anh dễ bị vướng lắm, không cẩn thận có thể gây tai nạn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh”, một người dùng mạng xã hội lo ngại.

Mặc dù chưa có thông tin gì thêm về cặp vợ chồng này nhưng đoạn clip trên vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người nhiệt tình chia sẻ.

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